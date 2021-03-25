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Orhan Hakalmaz eşi kimdir? Özlem Hakalmaz nereli, kaç yaşında?

Türk halk müziğinin sevilen ismi Orhan Hakalmaz'ın özel hayatı merak konusu oldu. Peki Orhan Hakalmaz eşi kimdir? Özlem Hakalmaz nereli, kaç yaşında? Detaylar haberimizde...

Orhan Hakalmaz eşi kimdir? Özlem Hakalmaz nereli, kaç yaşında?

İbo Show'a konuk olan Orhan Hakalmaz, uzun sürenin ardından ekranlarda boy göstermesiyle özel yaşamı araştırma konusu oldu. Peki Orhan Hakalmaz eşi kimdir? Özlem Hakalmaz nereli, kaç yaşında? İşte detaylar...

ÖZLEM HAKALMAZ NERELİ, KAÇ YAŞINDA?

Özlem Hakalmaz, usta sanatçı Orhan Hakalmaz ile yıllar önce dünyaevine girdi. Çiftin bu evliliğinden Ezgi ve Sinan adında iki çocuğu oldu. Halen daha süren mutlu evliliklerini gözlerden uzak yaşayan Özlem hanım'ın hakkında İnternet üzerinde pek bilgi bulunmamaktadır.

ORHAN HAKALMAZ KİMDİR?

Aslen Bayburtlu olan Orhan Hakalmaz, 10 Kasım 1964 tarihinde Samsun'da doğdu. 6 yaşındayken müziğe olan ilgisi babası tarafından keşfedilen Orhan Hakalmaz, bağlama ile tanıştı.

Detaylı biyografisine aşağıdaki linkten ulaşabilirsiniz...

Orhan Hakalmaz kimdir? Nereli, kaç yaşında? Evli mi?Orhan Hakalmaz kimdir? Nereli, kaç yaşında? Evli mi?

 

Damla Korkmaz
Güncel Olaylar Editörü
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