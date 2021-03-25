Star TV'nin sevilen programı İbo Show'un konukları arasında yer alan ünlü sanatçı Orhan Hakalmaz izleyici tarafından araştırılmaya başlandı. Peki Orhan Hakalmaz kimdir? Nereli, kaç yaşında? Evli mi? İşte detaylar...

ORHAN HAKALMAZ KİMDİR? NERELİ, KAÇ YAŞINDA?

Aslen Bayburtlu olan Orhan Hakalmaz, 10 Kasım 1964 tarihinde Samsun'da doğdu. 6 yaşındayken müziğe olan ilgisi babası tarafından keşfedilen Orhan Hakalmaz, bağlama ile tanıştı.

8 yaşında katıldığı Karadeniz Altınses Yarışması'nda birinci olan Orhan Hakalmaz, 12 yaşındayken İstanbul Radyosu Amatör Ses İmtihanına girerek bant yapma hakkı elde etti. Birçok defa İstanbul Radyosu'nda "Çocuk Saati" adındaki programa katılarak türkü söyleyip, bağlama çalan Orhan Hakalmaz, 1977’de İstanbul Teknik Üniversitesi (İTÜ) Türk Müziği Devlet Konservatuarı giriş sınavlarını kazanarak öğrenimine başladı.

Konservatuarda Nida Tüfekçi'nin ve birçok önemli hocaların öğrencisi olma fırsatını elde eden Orhan Hakalmaz, 1988’de 11 yıllık eğitimini tamamlayarak mezun oldu. Aynı sene öğretim görevlisi olarak göreve başlayan Orhan Hakalmaz, 1991 tarihinde İTÜ Sosyal Bilimler Enstitüsü THM Alanı'nda yüksek lisans eğitimini tamamladı.

"Ege Bölgesi Ağır Zeybeklerin İncelenmesi" adındaki tez çalışmasını bitiren Orhan Hakalmaz, 1994 tarihinde İTÜ Türk Müziği Devlet Konservatuarı Korosu'nda şef Neriman Tüfekçi'nin yardımcılığını ve şefliğini üstlendi. TRT Radyosu'nun THM konserlerinde solist, korist ve bağlama sanatçısı olarak yer alan Orhan Hakalmaz, 2000’de İTÜ'deki görevinden ayrılma kararı aldı.

2008 tarihinde ise doğduğu sokak olan Samsun, İlkadım ilçesi, Kadifekale Mahallesi, Kocatepe sokağın adı, Orhan Hakalmaz sokak olarak değiştirilmiştir.

EVLİ Mİ?

Hâlen konser, TV ve stüdyo çalışmalarını sürdüren Orhan Hakalmaz, Özlem Hanım'la evliliğinden Ezgi ve Sinan adında iki çocuk sahibi oldu.

ÖZLEM HAKALMAZ KİMDİR?

Özlem Hakalmaz, usta sanatçı Orhan Hakalmaz ile yıllar önce dünyaevine girdi. Çiftin bu evliliğinden Ezgi ve Sinan adında iki çocuğu oldu.

Detaylı biyografisine aşağıdaki linkten ulaşabilirsiniz...

Orhan Hakalmaz eşi kimdir? Özlem Hakalmaz nereli, kaç yaşında?

ALBÜMLERİ

Gönlüm & Hiç Sevmeyi Denedin mi? (1991)

Türküler 1 / Karatren (1997)

Destegül (1999)

Sevilir (2001)

Türkü Yolu (2002)

Yalan Dünya (2004)

2005 Türkü Yılı (2005)

Bir Elimde Sevdam Bir Elimde Sazım (2006)

Hediyem Olsun (2008)

Türküler Seni Bekler (2010)

Aheste (2012)

Bu Vatan Bizim (2018)