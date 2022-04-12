Orhangazi Şifalı Sokak Parkı tamamlandı: Park sayısı 206 oldu Pendik Belediyesi ekipleri Orhangazi Mahallesi sakinlerinin hizmetine yeni bir park daha sundu. Böylelikle park sayısı 206 olmuş oldu.

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Pendik Belediyesi Orhangazi Mahallesi’ne yeni bir park daha kazandırdı. Orhangazi Mahallesi, Şifalı Sokak’ta bulunan park, vatandaşların hizmetine açıldı. PARK SAYISI 206 OLDU Orhangazi Kitap Kafe’nin yanında olan park 620 metrekarelik alana yapıldı. Parkta fitness aletleri, pergola ve üstü kapalı piknik masaları ve parkın etrafını saran yürüyüş yolu yer alıyor. Böylelikle park sayısı 206 olmuş oldu. Bölge Gündem Editör Ekibi Haberler, Son Dakika Haberleri