Giving something to a dead person in a dreamOrtaca ne demek, TDK'ya göre Ortaca kelime anlamı nedir, nasıl kullanılır?Karnı burnunda TikTok fenomeni Mükremin Gezgin, yeni aşkıyla öpüşürken utanmadan paylaşım yaptı! Görenlerin midesi ağzına geldi!Beklenen an geldi, kaos başlasın! İrem Derici uyandı, peş peşe itiraflar yolda! O tweet Cem Belevi'yi rezil etmeye yetti!Ziraat Türkiye: Trabzonspor 2- 4 Kayserispor | Maç sonucuSüper Loto sonuçları 10 Mayıs 2022 Salı | 10.05.2022 Süper Loto Sonuç sorgulama ekranıSon dakika! 10 Mayıs 2022 Salı Türkiye Günlük Koronavirüs Tablosu açıklandı!TikTok fenomeni Mika Raun, fenomen Murat Övüç'ün damarına bastı! Canlı yayında hiç çekinmeden "O....." damgasını yapıştırdı!Fazıl Say'ın en acı günü! Sosyal medya hesabından paylaştığı acı haber ile yürekleri dağladı!TV8 canlı yayın Survivor All Star 101. bölüm full, tek parça izle | Survivor All Star son bölüm izle Youtube
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Ortaca ne demek, TDK'ya göre Ortaca kelime anlamı nedir, nasıl kullanılır?

Ortaca kelimesini ilk kez duyan bazı vatandaşlar "Ortaca ne demek? Türk Dil Kurumu (TDK) sözlük anlamına göre Ortaca nedir?" sorularını internetin faydalı yanını kullanarak araştırma yapıyor. Bölge Gündem editör ekibi Ortaca kelimesinin anlamını kolayca öğrenmeniz için bu bilgilendirici makaleyi derledi.

Ortaca ne demek, TDK'ya göre Ortaca kelime anlamı nedir, nasıl kullanılır?

Türkçede bir birinden ilginç hiç duymadığımız veya çok az duyduğumuz kelime bulunur. Bunlardan bazılarının anlamı bilinmez. Bu nedenle konu ile alakalı çeşitli araştırmalar yapılmaktadır. Ortaca ne demek? Ortaca TDK sözlük anlamı nedir detayları ile derledik.

Günlük yaşantımızda bazen hiç duymadığımız, bilmediğimiz kelimelerle karşılaşabiliyoruz. Bu durumda internette kısa bir araştırma yaparak bu kelimelerle ilgili fikir ve bilgi sahibi oluyoruz. İşte o kelimelerden bir tanesi Ortaca kelimesi. Peki Ortaca ne demek? Türk Dil Kurumu (TDK) sözlük anlamına göre Ortaca nedir, Ortaca kelimesinin kaç anlamı var? İşte bu sorularınızı bu içerikte bulabilirsiniz.

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ORTACA NE DEMEK, TDK'YE GÖRE ANLAMI NEDİR?

Ortaca kelimesi, dilimizde oldukça kullanılan kelimelerden birisidir.

TDK'ya göre Ortaca kelimesi anlamı şu şekildedir:

- Muğla iline bağlı ilçelerden biri

Türk Dil kurumu anlamı kelime anlamıTDK anlamı nedir?
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