Ortaca ne demek, TDK'ya göre Ortaca kelime anlamı nedir, nasıl kullanılır?

Türkçede bir birinden ilginç hiç duymadığımız veya çok az duyduğumuz kelime bulunur. Bunlardan bazılarının anlamı bilinmez. Bu nedenle konu ile alakalı çeşitli araştırmalar yapılmaktadır. Ortaca ne demek? Ortaca TDK sözlük anlamı nedir detayları ile derledik.

Günlük yaşantımızda bazen hiç duymadığımız, bilmediğimiz kelimelerle karşılaşabiliyoruz. Bu durumda internette kısa bir araştırma yaparak bu kelimelerle ilgili fikir ve bilgi sahibi oluyoruz. İşte o kelimelerden bir tanesi Ortaca kelimesi. Peki Ortaca ne demek? Türk Dil Kurumu (TDK) sözlük anlamına göre Ortaca nedir, Ortaca kelimesinin kaç anlamı var? İşte bu sorularınızı bu içerikte bulabilirsiniz.

ORTACA NE DEMEK, TDK'YE GÖRE ANLAMI NEDİR?

Ortaca kelimesi, dilimizde oldukça kullanılan kelimelerden birisidir.

TDK'ya göre Ortaca kelimesi anlamı şu şekildedir:

- Muğla iline bağlı ilçelerden biri

