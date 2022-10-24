Ortaokul Diploma Sorgulama İşlemi Nasıl Yapılır? Ortaokul Mezuniyet Belgesi Alma İşlemi

İş hayatına girecek olanlar, kurs, okul ya da herhangi bir kuruma mezuniyet belgesi ibraz etmek durumunda kalanlar diplomalarına nasıl ulaşacaklarını merak ederek internetten araştırıyor. Ortaokul mezunları da, mezuniyet belgelerini nasıl sorgulayacaklarını merak ediyor. Peki Ortaokul Diploma Sorgulama İşlemi Nasıl Yapılır? İşte Ortaokul Mezuniyet Belgesi Alma İşlemi...

DİPLOMA/MEZUNİYET BELGESİ NEDİR?

Herhangi bir okul ya da eğitim kurumunu bitirenlere, bir konuda derece kazanan ya da başarılı olanlara, herhangi bir alanda yeterlilik kazananlara resmiyet kazandırmak için ve durumlarını belirtmek için verilen resmi bir belgedir.

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DİPLOMA/MEZUNİYET BELGESİ NE İŞE YARAR?

Herhangi bir kurum ya da kuruluşa dahil olmak, işe başlamak, eğitim derecesini yükseltmek vb. nedenlerle başvurulan yerlerde aranan şartlardan biridir. Örneğin ortaokul mezunu iseniz liseye başlamak, lise mezunu iseniz üniversiteye başlamak ya da lisans mezunu iseniz yüksek lisansa başlamak için diploma istenir. Herhangi bir alanda işe başlamak isterseniz, o alana dair yetkinliğinizin olduğunu belirtmek için de diplomaya ihtiyaç duyarsınız.

ORTAOKUL DİPLOMASI NEDİR, NE İŞE YARAR?

Ortaokul diploması, 1'inci sınıftan ortaokul 4'üncü sınıfa kadar öğrenim gördüğünüzü belirten resmi bir belgedir. Örneğin lise öğrenimi görmek istiyorsanız ortaokul diplomasına sahip olmanız gerekmektedir.

ORTAOKUL DİPLOMA SORGULAMA İŞLEMİ NASIL YAPILIR? ORTAOKUL MEZUNİYET BELGESİ ALMA İŞLEMİ

Ortaokulu örgün olarak eğitimlerine herhangi bir ara vermeden tamamlayan vatandaşlar, ortaokulu bitimiş oldukları okullardan diplomalarını alabilmektedir. İlkokulun ardından ara verip ortaokulu açık olarak tamamlayan vatandaşlar ise, diplomalarını/mezuniyet belgelerini e-Devlet üzerinden sorgulayarak alabilmektedir.

Vatandaşlar e-Devlet'e T.C. kimlik numaraları ile giriş yaptıkları takdirde, sitedeki arama kutusundan "Öğrencilik Belgesi Sorgulama" yazarak çıkan sekmeden diploma/mezuniyet belgelerine ulaşabilmektedir.

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