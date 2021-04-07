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Oruç fidyesi ne demektir?

Oruç fidyesi ne demektir? Oruç ibadetinin ifa edilememesi nedeniyle veya hac ibadetinin ifası sırasında işlenen birtakım kusurların giderilmesi için ödenen maddi bedele Fidye denilmektedir.

Oruç fidyesi ne demektir?

Fidye, bazı ibadetlerin eda edilmemesi ya da edası sırasında birtakım kusurların işlenmesi hâlinde ödenen dînî-malî yükümlülüktür. İba­detlerle ilgili fidye, oruç ve hacda söz konusudur. İhtiyarlık ve şifa ümidi olmayan bir hastalık sebe­biyle oruç tutamayan ve daha sonra da kaza etme­si mümkün olmayan kimse, oruç tutamadığı her güne karşılık bir fidye öder. Kur'an-ı Kerim'de, “Oruç tutmaya güç yetiremeyenler, bir fakir doyu­mu kadar fidye öder.” (Bakara, 2/184) buyurulmaktadır.

Bir fidye miktarı, bir sadaka-i fıtır miktarıdır. Sadaka-i fıtır ise bir kişiyi bir gün için doyu­racak yiyecek veya bunun para olarak karşılığıdır. Fidye vermek durumunda olan fakat buna maddi imkânı el vermeyen kimse Allah’tan af diler. Gün­ler uzun olduğu için oruç tutamayan hasta ya da yaşlılar, kısa günlerde oruç tutabilirlerse tutama­dıkları orucu kısa günlerde kaza etmeleri gerekir. Bu durumda olan kimselerin vermiş oldukları fid­yeler sadaka sayılır. Oruç fidyeleri, Ramazan ayının sonunda top­tan verilebileceği gibi, Ramazan ayı içinde günlük olarak veya Ramazan ayı başında da verilebilir.

Kaynak: Diyanet İşleri Başkanlığı

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