On bir ayın sultanı mübarek Ramazan ayının gelmesiyle birlikte oruçlu olan vatandaşlar, oruçlarını bozacak durumları araştırıyor. Bu konular arasında olan iğne yaptırmanın orucu bozup bozmayacağı merak ediliyor. Bizlerde internet arama motorlarında çokça araştırılan "Oruçluyken iğne yaptırmak orucu bozar mı? İğne orucu bozar mı Diyanet? " sorularının cevaplarını araştırıyorlar.

ORUÇLUYKEN İĞNE YAPTIRMAK ORUCU BOZAR MI? İĞNE ORUCU BOZAR MI DİYANET?

Diyanet İşleri Başkanlığının internet sitende yer alan bilgilere göre şeker hastalarının yaptığı insülin iğnesi orucu bozmamaktadır. Ayrıca oruçluyken gıda ve vitamin iğnesi yaptırmak orucu bozar. Bunun yanında damardan serum ve kan verilenlerin oruçları da bozulmaktadır.

Diyanet İşleri Başkanlığının internet sitesinde konuya ilişkin olarak şu ifadeler kullanılmaktadır:

"Oruç; yemek, içmek, cinsel ilişki ve bunların kapsamına giren şeylerle bozulur. Bu sebeple, besin değeri taşımayan aşılar orucu bozmaz.

Tedavisi devam eden hastalar, sağlıklarına kavuşup tedavileri sona erinceye kadar oruçlarını erteleyebilirler. Bununla birlikte, Ramazan ayında herkesle birlikte oruca devam etmeyi arzu ediyorlar ve oruç tutmalarına da başka bir engel bulunmuyorsa iğnelerini iftardan sonra yaptırmaları yerinde olur. Bu imkâna sahip olmayanlar, tedavi ve aşı amaçlı iğne yaptırabilirler. Ancak, oruçlu iken gıda ve vitamin iğneleri yaptıranların, ağızdan aşı alanların damardan serum ve kan verilenlerin orucu bozulur. Daha sonra bu oruç kaza edilir.

İğnenin orucu bozup bozmayacağı, kullanılış amacına göre değerlendirilebilir. Ağrı dindirmek, tedavi etmek, vücudun direncini artırmak, gıda vermek gibi amaçlarla enjeksiyon yapılmaktadır. Gıda ve keyif verici olmayan enjeksiyonlar, yemek ve içmek anlamına gelmediklerinden orucu bozmazlar. Ancak gıda ve/veya keyif verici enjeksiyonlar orucu bozar (DİYK 22. 09. 2005 tarihli karar). Şeker hastalarının kullandıkları insülin iğnesi bu nitelikte olmadığı için orucu bozmaz.

Diğer yandan ehil doktorların, oruç tutmasının sağlık açısından zararlı olacağı teşhisini koyduğu bir hasta, Ramazan’da oruç tutmayabilir. Böyle bir kişi, eğer iyileşme ihtimali varsa orucunu daha sonra kaza etmek üzere bırakır; böyle bir ihtimal yoksa Ramazan ayının her günü için birer fidye verir. İnsüline bağımlı olarak yaşayan hastaların da oruç tutmaları sağlıklarına zarar veriyorsa oruç tutmayabilirler. Tutamadıkları oruçlarının sayısınca her gün için bir fidye verirler."

Kaynak: Diyanet