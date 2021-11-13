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  3. Oryantal Didem'den sitemkar sözler! "İtilip, kakılmak ağrıma gidiyor" dedi! Kadın sanatçılara ateş püskürdü!

Oryantal Didem'den sitemkar sözler! "İtilip, kakılmak ağrıma gidiyor" dedi! Kadın sanatçılara ateş püskürdü!

Geçtiğimiz akşam dans performansı sergilediği mekanın dışında gazetecilerle konuşan Oryantal Didem kadın sanatçılar için, “Assolist bayanlarımızın hiçbir şekilde alt kadrolarında ve afişlerinde oryantal istememelerinden çok sıkıldım” dedi.

Oryantal Didem'den sitemkar sözler! "İtilip, kakılmak ağrıma gidiyor" dedi! Kadın sanatçılara ateş püskürdü!

Geçtiğimiz  akşam sergilediği performansı beğeni toplayan oryantal Didem, magazin muhabirlerine dert yandı. Kadın sanatçılara ateş püsküren Didem, kendisinin sürekli yok sayıldığını savundu.

“BİRBİRİMİZDEN ÇOK AYRI TARAFTAYIZ”

Oryantalliğin aşağılandığından bahseden Didem, “Assolist bayanlarımızın hiçbir şekilde alt kadrolarında ve afişlerinde oryantal istememelerinden çok sıkıldım. Bir mesleği aşağılamak kadar kötü bir şey olamaz. Bizim ülkemizde sesi olmayan, parası olanlar, çok iyi kazanıyor. Kendi ülkemde artık bu kadar itilmek, kakılmak çok ağrıma gidiyor. O şarkı söylüyor, ben dans ediyorum. Birbirimizden çok ayrı taraftarız.” şeklinde konuştu.

Oryantal Didem'den sitemkar sözler! İtilip, kakılmak ağrıma gidiyor dedi! Kadın sanatçılara ateş püskürdü!Oryantal Didem'den sitemkar sözler! İtilip, kakılmak ağrıma gidiyor dedi! Kadın sanatçılara ateş püskürdü!

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