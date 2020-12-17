Osmangazi CHP İlçe Başkanı Metin Akyolcular'dan 17 yaşındaki kız çocuğuna akılalmaz mesajlar!

CHP'de son zamanlarda gündemden düşmeyen taciz iddialarına bir yenisi daha eklendi. Bursa'nın Osmangazi ilçesinde, CHP İlçe Başkanı Metin Akyolcular'ın 17 yaşındaki bir kız çocuğuna yönelik taciz iddiaları gündeme bomba gibi düşerken, Akyolcular ile mağdur arasındaki WhatsApp mesajları sosyal medyaya düştü.

Bursa'da, CHP Osmangazi İlçe Başkanı Metin Akyolcular'ın partide görevli 17 yaşındaki S. G.'ye gece yarısı emojiler attığı, olup biteni anlamaya çalışan kızın "abi" diye hitap etmesi üzerine Akyolcular'ın "Bana abi deme. Senden hoşlanıyorum" dediği iddia edildi. S.G., terslediği Akyolcular'ı Genel Merkez'e şikayet etti. Akyolcular'ın adı, daha önce de evli bir kadınla aşk yaşadığı iddiasıyla gündeme gelmişti.

EMOJİLERLE BAŞLADI, SENDEN HOŞLANIYORUM DEDİ

Nüfusu bakımından Türkiye'nin 54 ilinden daha büyük olan Osmangazi'de CHP İlçe Başkanı MEtin Akyolcular'ın, henüz 17 yaşında olan genç bir kızı taciz ettiği ileri sürüldü. İlçeye bomba gibi düşen taciz iddiasında, Akyolcular'ın gece geç saatlerde S. G'nin telefonuna çeşitli emojiler gönderdiği belirtildi. Başkanının gönderdiklerine anlam veremeyen genç kız, ne anlatmak istediğini sorduğunda ise hayatının şokunu yaşadı. Telefonuna bile (ismini tam yazarak) "Mete Abi" diye kaydettiği kişinin kendisini taciz ettiğini anlayan S. G. olaya tepki gösterdi.

Osmangazi CHP İlçe Başkanı Metin Akyolcular kimdir, nereli, kaç yaşında?

M.A., saat 23:00 da "pişt" diyerek tacize başladığı genç kıza sonrasında farklı emojiler attı. S. G.'nin, 'Neden böyle emojiler atıyorsun, bir şey de abi" demesi üzerine Akyolcular, "Bana abi deme" cevabını verdi. Buna anlam veremeyen genç kız bu kez "Neden abi demeyeyim ki" diye sorunca M.A. , "Senden hoşlanıyorum" karşılığını verdi. Şok olan genç kız terslediği ve konuşmayı sonlandırdığı ilçe başkanının bu davranışını annesine anlattı.

OLAYIN ÜSTÜ ÖRTÜLDÜ

Kızının taciz edildiğini öğrenen anne, tüm mesajların çıktısını alıp CHP Genel Merkezi'nin yolunu tuttu. Genel başkan yardımcılarıyla görüşen anne, M.A'nın mesajlarını gösterdi. Gereği yapılacak sözü verilip anne kız Bursa'ya gönderildi. Ancak taciz olayının üstü örtüldü.

Öte yandan geçtiğimiz aylarda yine basına yansıyan haberlerde M.A'nın evli bir kadınla ilişkisi olduğu ortaya çıkmıştı. Karısının kendisini M.A' ile aldattığını açıklayan CHP mahalle delegesi 77 yaşındaki Z.G. Güler, 38 yaşındaki eşinin evi terk etmesinden sorumlu tuttuğu M.A'yı elindeki belgelerle Genel Merkez'e şikayet etmişti. Ancak tacize tepki göstermeyen CHP Genel Merkezi, Z.G'nin partiden üyeliğinin düşürülmesi için harekete geçti.