İstanbul-İzmir arasında seyahat edecek olan vatandaşlar, Osmangazi Köprüsü Geçiş Ücreti 2023 Ne Kadar? Olacağına dair bilgi aramaktadır.

Osmangazi Köprüsü ya da İzmit Körfez Köprüsü, Dilovası Dil Burnu ile Altınova Hersek Burnu arasında yer alır ve dünyanın en uzun açıklıklı dördüncü asma köprüsüdür. Köprü, Otoyol A.Ş. tarafından işletilmektedir ve köprü geçiş ücretleri ile ilgili bilgiye resmi internet sitesi üzerinden ulaşılabilir. Köprü geçiş ücretlerinde bir zam yapılacağına dair herhangi bir resmi açıklama henüz yapılmamıştır. Ancak geçmiş yıllarda köprü geçiş ücretlerinde zam yapıldığı da bilinmektedir.

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Osmangazi Köprüsü geçiş ihlali yapanlar için ise cezai işlem uygulanmaktadır. Cezanın miktarı, geçişler arasındaki süre ile birlikte değişebilir. Otoyol A.Ş.'nın online ödeme sistemi aracılığıyla veya köprü üzerindeki gişelerde gerçekleştirilebilir. Bu detaylar, Otoyol A.Ş.'nın resmi internet sitesinde açık bir şekilde belirtilmiştir. İstanbul-İzmir arası seyahat planlayan vatandaşlarımız, Osmangazi Köprüsü geçişleri hakkında detaylı bilgiye resmi kaynaklardan ulaşabilirler.

Osmangazi Köprüsü Geçiş Ücretine Zam Geldi mi?

İstanbul-İzmir arasında yolculuk edecek olan vatandaşlar, Osmangazi Köprüsü'nün 2023 yılı geçiş ücretleri hakkında bilgi almak istiyorlar.

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Osmangazi Köprüsü ya da İzmit Körfez Köprüsü, Dilovası Dil Burnu ile Altınova Hersek Burnu arasında yer alır ve dünyanın en uzun açıklıklı dördüncü asma köprüsüdür. Köprü, Yap-İşlet-Devret (YİD) modeli ile işletilmektedir.2023 yılı için Osmangazi Köprüsü geçiş ücretleri hakkında Karayolları Genel Müdürlüğü tarafından yapılmış herhangi bir resmi açıklama bulunmamaktadır. Resmi açıklamanın yapılması halinde, vatandaşlar resmi internet sitesi üzerinden bu bilgilere ulaşabileceklerdir.

Geçmiş yıllarda, köprü geçiş ücretlerinde zam yapıldığı bilinmektedir. Ancak, güncel bir zam söz konusu olup olmadığı henüz açıklanmamıştır. Osmangazi Köprüsü'nde geçiş ihlali yapanlar için ise cezai işlem uygulanmaktadır. Cezanın miktarı, geçişler arasındaki süre ile birlikte değişebilir.

Köprü geçiş ücreti ödemeleri, Otoyol A.Ş.'nin online ödeme sistemi aracılığıyla yapılabilir veya köprü üzerindeki gişelerde yapılabilir. Detaylı bilgiler, Otoyol A.Ş.'nin resmi internet sitesinde mevcuttur.

İstanbul-İzmir arası seyahat planı yapan vatandaşlar, Osmangazi Köprüsü geçişleri hakkında resmi kaynaklardan en güncel bilgilere ulaşabilirler.

2023 Osmangazi Köprüsü Geçiş Ücreti Ne Kadar?

Karayolları Genel Müdürlüğü'nün resmi internet sitesinde yayınlanan açıklamaya göre, 01.01.2022 tarihinden beri güncel Osmangazi Köprüsü geçiş ücretleri aşağıdaki şekildedir:

Otomobil (1. sınıf): 184,50 TL

Minibüs (2. sınıf): 295,00 TL

Yolcu otobüsü (3. sınıf): 350,00 TL

Kamyon (4. sınıf): 464,50 TL

Tır, Treyler (5. sınıf): 585,50 TL

Motosiklet (6. sınıf): 129,00 TL

Öte yandan, Karayolları Genel Müdürlüğü tarafından yapılan açıklamada, Yap İşlet Devret (YİD) modeli ile işletilen Osmangazi Köprüsü ve otoyol geçiş ücretlerinde 2023 yılı için herhangi bir zam yapılmayacağı duyurulmuştur. Geçiş ücretlerinde herhangi bir değişiklik olması durumunda, resmi internet sitesi üzerinden güncel bilgilere ulaşabilirsiniz.

Osmangazi Köprüsü'nden geçiş ihlali yapılması durumunda, ilgili sınıfta belirlenen ceza miktarı uygulanmaktadır. Köprü geçiş ücretleri online olarak veya köprü üzerindeki gişelerden nakit olarak ödenebilir. Ödeme detaylarına ve geçiş ihlalleri ile ilgili bilgilere, otoyol işletmecisi Otoyol A.Ş.'nin resmi internet sitesinden ulaşmak mümkündür. Seyahat planını Osmangazi Köprüsü üzerinden gerçekleştirmeyi düşünen vatandaşlar, güncel geçiş ücretleri ve diğer detaylı bilgiler için resmi kaynaklardan bilgi alabilirler.