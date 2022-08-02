Osmangazi'nin boş duvarları tuval oluyor! Birbirinden güzel resimlerle renklenen duvarlar, vatandaşların beğenisini kazanıyor!

Osmangazi Belediyesi, hizmete sunduğu Osmangazi Atletizm Salonu ve ziyarete açtığı Panorama 1326 Bursa Fetih Müzesi gibi Bursa halkını sanat ve sporla buluşturan büyük projeleri hayata geçirdiği gibi, 4 senedir sürdürdüğü projesiyle beton duvar, zeminler ve trafo cepheleri gibi renksiz alanları resimlerle renklendiriyor. Sanatla adeta görsel şölen yaşatan duvarlar, şehrin havasını değiştirerek güzelleştiriyor.

BÜYÜK BEĞENİ TOPLUYOR

Yaptıkları çalışmalardan dolayı büyük mutluluk duyduklarını ve bu tarz faaliyetlerle vatandaşların beğenisini kazandıklarını ifade eden Osmangazi Belediye Başkanı Mustafa Dündar, “Proje doğrultusunda, sokak zeminlerine, duvarlara ve trafolara, birçok obje ve sanatsal resmin yanı sıra Bursa için değer taşıyan Osman Gazi, Ahmet Vefik Paşa ve Müzeyyen Senar gibi önemli kişilerin de portrelerini çiziyoruz. Şu anki çalışmalarımız, Çekirge Mahallemizde devam ediyor. Çekirge 1. Murad Hüdavendigar Ortaokulu’nun duvarlarına, Bursa’mızın tarihi simgelerinden olan Ulucami, Irgandı Köprüsü, Yeşil Türbe ile çeşitli hayvan figürleri resmedildi. Yine Çekirge Dikkaldırım Caddesi üzerindeki istinat duvarına da Tarihi Kapalı Çarşı’daki işyerlerini ve esnafımızı anlatan bir resim çizildi. Sanatı sokaklara taşıdığımız bu çalışmalarımız, vatandaşlarımızdan da büyük beğeni topluyor. Duvarlardaki resimleri gören pek çok insan, durup inceliyor, fotoğraflarını çekiyor. Hava şartları nedeniyle yılda birkaç ay çalışabildiğimiz projemizi, planlı bir şekilde sürdürmeyi hedefliyoruz” şeklinde konuştu.