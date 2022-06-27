Osteoloji ne demek, TDK'ya göre Osteoloji kelime anlamı nedir, nasıl kullanılır?

Türkçede bir birinden ilginç hiç duymadığımız veya çok az duyduğumuz kelime bulunur. Bunlardan bazılarının anlamı bilinmez. Bu nedenle konu ile alakalı çeşitli araştırmalar yapılmaktadır. Osteoloji ne demek? Osteoloji TDK sözlük anlamı nedir detayları ile derledik.

Günlük yaşantımızda bazen hiç duymadığımız, bilmediğimiz kelimelerle karşılaşabiliyoruz. Bu durumda internette kısa bir araştırma yaparak bu kelimelerle ilgili fikir ve bilgi sahibi oluyoruz. İşte o kelimelerden bir tanesi osteoloji kelimesi. Peki osteoloji ne demek? Türk Dil Kurumu (TDK) sözlük anlamına göre osteoloji nedir, osteoloji kelimesinin kaç anlamı var? İşte bu sorularınızı bu içerikte bulabilirsiniz.

OSTEOLOJİ NE DEMEK, TDK'YE GÖRE ANLAMI NEDİR?

Osteoloji kelimesi, dilimizde oldukça kullanılan kelimelerden birisidir.

Osteoloji kelimesi Fransızca kökenlidir.

TDK'ya göre osteoloji kelimesi anlamı şu şekildedir:

- Kemik bilimi

