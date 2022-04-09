ÖSYM'den 2022- YDS/1 sınavına girecek adaylara uyarı! O saatten sonra gelenler sınava alınmayacak

ÖSYM'nin Twitter hesabından yapılan hatırlatmada şu ifadelere yer verildi:

"10 Nisan 2022 tarihinde uygulanacak olan 2022- YDS/1 sınavı için adaylar saat 10.00'dan sonra sınav binalarına alınmayacaktır.

Adayın sınava girebilmesi için Sınava Giriş Belgesi'ne ek olarak; fotoğraf cüzdanını, T.C. kimlik kartı veya geçerlilik süresi dolmamış olan pasaportunu yanında bulundurması zorunludur.

Fotoğraflı nüfus cüzdanı veya Türkiye Cumhuriyeti Kimlik Kartı veya geçerlilik süresi dolmamış pasaport dışında; Türk vatandaşlığından izin ile ayrılanlar ve bunların kanuni mirasçılarına ait Pembe / Mavi Kartlar, pasaportları bulunmayan KKTC vatandaşlarının fotoğrafları ve kimlik numaralı Kuzey Kıbrıs Türk Cumhuriyeti Kimlik Kartı belgesi olarak kabul edilecektir."