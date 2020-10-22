ÖSYM’den öğretmenlere 2020 EKPSS için sınav görevi

Ölçme Seçme ve Yerleştirme Merkezi (ÖSYM) tarafından düzenlenen 2020 Engelli Kamu Personeli Seçme Sınavı 15 Kasımda gerçekleştirilecek. Sınavda görev almak isteyen öğretmenler için GİS sistemi üzerinden görev talep ekranı açıldı. Dileyen öğretmenler 21-26 Ekim tarihleri arasında başvuru yapabilecek.

SINAV GÖREV TALEP EKRANI İÇİN TIKLAYINIZ

EKPSS: ENGELLİ KAMU PERSONELİ SEÇME SINAVI NEDİR?

"Engelli Kamu Personel Seçme Sınavı ve Engellilerin Devlet Memurluğuna Alınmaları Hakkında Yönetmelik” ile buna bağlı olarak Aile ve Sosyal Politikalar Bakanlığı, Sağlık Bakanlığı, Devlet Personel Başkanlığı ile Ölçme, Seçme ve Yerleştirme Merkezi Başkanlığı (ÖSYM) arasında yapılan “Protokol” hükümlerine göre ÖSYM tarafından hazırlanan , EKPSS, başvuru, sınavın uygulanması ve sınav sonuçlarının değerlendirilmesi adımlarından oluşan sınav sistemidir.

EKPSS'DE KAÇ SORU VAR?

2020 EKPSS Genel Yetenek Türkçe 15 soru Matematik 15 soru

2020 EKPSS Genel Kültür Testi Atatürk İlkeleri ve İnkılap Tarihi 10 Soru

Temel Yurttaşlık Bilgisi 6 soru Türk Kültür ve Medeniyetleri 3 soru

Türkiye Coğrafyası 5 soru Güncel 6 soru

EKPSS KURAYA KATILACAK ADAYLAR İÇİN BAŞVURULAR NE ZAMAN, ÜCRETİ KADAR?

Kura ücreti 20,00 TL'dir. (BU ÜCRET, ADAY TARAFINDAN

18 KASIM-1 ARALIK 2020 TARİHLERİ ARASINDA YATIRILACAKTIR.)

KURAYA KATILACAK ADAYLAR İÇİN GEÇ BAŞVURU GÜNLERİ NE ZAMAN?

9-10 ARALIK 2020 (Başvuru ücreti Geç Başvuru Günlerinde ödenir.)

2020 EKPSS KILAVUZU İÇİN TIKLAYINIZ

SINAV MERKEZLERİ VE KODLARI

Kodu-Sınav Merkezi Kodu-Sınav Merkezi Kodu-Sınav Merkezi

010 --Adana

020 --Adıyaman

030 --Afyonkarahisar

040 --Ağrı

050 --Amasya

061 –Ankara - Altındağ- Mamak

062 --Ankara - Çankaya

063 --Ankara - Keçiören

066 --Ankara - Etimesgut/Sincan

067 --Ankara - Yenimahalle

070 --Antalya

080 --Artvin

090 --Aydın

100 --Balıkesir

110 --Bilecik

120 --Bingöl

130 --Bitlis

140 --Bolu

150 --Burdur

160 --Bursa

170 --Çanakkale

180 --Çankırı

190 --Çorum

200 --Denizli

210 --Diyarbakır

220 --Edirne

230 --Elâzığ

240 --Erzincan

250 --Erzurum

260 --Eskişehir

270 --Gaziantep

280 --Giresun

290 --Gümüşhane

300 ---Hakkâri

310 ---Hatay – Antakya

320 ---Isparta

330 ---Mersin

341 ---İstanbul - 1 ****

342 ---İstanbul - 2 ****

343 ---İstanbul - 3 ****

344 ---İstanbul - 4 ****

345 ---İstanbul - 5 ****

346 ---İstanbul - 6 ****

347 ---İstanbul - 7 ****

348 ---İstanbul - 8 ****

349 ---İstanbul - 9 ****

351 ---İzmir - Güney **

352 ---İzmir - Kuzey ***

360 ---Kars

370 ---Kastamonu

380 ---Kayseri

390 ---Kırklareli

400 ---Kırşehir

410 ---Kocaeli - İzmit

420 ---Konya

430 ---Kütahya

440 ---Malatya

450 ---Manisa

460 ---Kahramanmaraş

470 ---Mardin

480 ---Muğla

490 ---Muş

500 ---Nevşehir

510 ---Niğde

520 ---Ordu

530 ---Rize

540--- Sakarya- Adapazarı

550--- Samsun

560--- Siirt

570--- Sinop

580--- Sivas

590--- Tekirdağ

600--- Tokat

610--- Trabzon

620--- Tunceli

630--- Şanlıurfa

640--- Uşak

650--- Van

660--- Yozgat

670--- Zonguldak

680--- Aksaray

690--- Bayburt

700--- Karaman

710--- Kırıkkale

720--- Batman

730--- Şırnak

740--- Bartın

750--- Ardahan

760--- Iğdır

770--- Yalova

780--- Karabük

790--- Kilis

800--- Osmaniye

810--- Düzce