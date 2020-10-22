ÖSYM’den öğretmenlere 2020 EKPSS için sınav görevi
15 kasım 2020 tarihinde uygulanacak olan Engelli Kamu Personeli Seçme Sınavı'nda (EKPSS) binlerce öğretmen salon başkanı ve gözetmen olarak görev alabilecek.
Ölçme Seçme ve Yerleştirme Merkezi (ÖSYM) tarafından düzenlenen 2020 Engelli Kamu Personeli Seçme Sınavı 15 Kasımda gerçekleştirilecek. Sınavda görev almak isteyen öğretmenler için GİS sistemi üzerinden görev talep ekranı açıldı. Dileyen öğretmenler 21-26 Ekim tarihleri arasında başvuru yapabilecek.
SINAV GÖREV TALEP EKRANI İÇİN TIKLAYINIZ
EKPSS: ENGELLİ KAMU PERSONELİ SEÇME SINAVI NEDİR?
"Engelli Kamu Personel Seçme Sınavı ve Engellilerin Devlet Memurluğuna Alınmaları Hakkında Yönetmelik” ile buna bağlı olarak Aile ve Sosyal Politikalar Bakanlığı, Sağlık Bakanlığı, Devlet Personel Başkanlığı ile Ölçme, Seçme ve Yerleştirme Merkezi Başkanlığı (ÖSYM) arasında yapılan “Protokol” hükümlerine göre ÖSYM tarafından hazırlanan , EKPSS, başvuru, sınavın uygulanması ve sınav sonuçlarının değerlendirilmesi adımlarından oluşan sınav sistemidir.
EKPSS'DE KAÇ SORU VAR?
2020 EKPSS Genel Yetenek Türkçe 15 soru Matematik 15 soru
2020 EKPSS Genel Kültür Testi Atatürk İlkeleri ve İnkılap Tarihi 10 Soru
Temel Yurttaşlık Bilgisi 6 soru Türk Kültür ve Medeniyetleri 3 soru
Türkiye Coğrafyası 5 soru Güncel 6 soru
EKPSS KURAYA KATILACAK ADAYLAR İÇİN BAŞVURULAR NE ZAMAN, ÜCRETİ KADAR?
Kura ücreti 20,00 TL'dir. (BU ÜCRET, ADAY TARAFINDAN
18 KASIM-1 ARALIK 2020 TARİHLERİ ARASINDA YATIRILACAKTIR.)
KURAYA KATILACAK ADAYLAR İÇİN GEÇ BAŞVURU GÜNLERİ NE ZAMAN?
9-10 ARALIK 2020 (Başvuru ücreti Geç Başvuru Günlerinde ödenir.)
2020 EKPSS KILAVUZU İÇİN TIKLAYINIZ
SINAV MERKEZLERİ VE KODLARI
Kodu-Sınav Merkezi Kodu-Sınav Merkezi Kodu-Sınav Merkezi
010 --Adana
020 --Adıyaman
030 --Afyonkarahisar
040 --Ağrı
050 --Amasya
061 –Ankara - Altındağ- Mamak
062 --Ankara - Çankaya
063 --Ankara - Keçiören
066 --Ankara - Etimesgut/Sincan
067 --Ankara - Yenimahalle
070 --Antalya
080 --Artvin
090 --Aydın
100 --Balıkesir
110 --Bilecik
120 --Bingöl
130 --Bitlis
140 --Bolu
150 --Burdur
160 --Bursa
170 --Çanakkale
180 --Çankırı
190 --Çorum
200 --Denizli
210 --Diyarbakır
220 --Edirne
230 --Elâzığ
240 --Erzincan
250 --Erzurum
260 --Eskişehir
270 --Gaziantep
280 --Giresun
290 --Gümüşhane
300 ---Hakkâri
310 ---Hatay – Antakya
320 ---Isparta
330 ---Mersin
341 ---İstanbul - 1 ****
342 ---İstanbul - 2 ****
343 ---İstanbul - 3 ****
344 ---İstanbul - 4 ****
345 ---İstanbul - 5 ****
346 ---İstanbul - 6 ****
347 ---İstanbul - 7 ****
348 ---İstanbul - 8 ****
349 ---İstanbul - 9 ****
351 ---İzmir - Güney **
352 ---İzmir - Kuzey ***
360 ---Kars
370 ---Kastamonu
380 ---Kayseri
390 ---Kırklareli
400 ---Kırşehir
410 ---Kocaeli - İzmit
420 ---Konya
430 ---Kütahya
440 ---Malatya
450 ---Manisa
460 ---Kahramanmaraş
470 ---Mardin
480 ---Muğla
490 ---Muş
500 ---Nevşehir
510 ---Niğde
520 ---Ordu
530 ---Rize
540--- Sakarya- Adapazarı
550--- Samsun
560--- Siirt
570--- Sinop
580--- Sivas
590--- Tekirdağ
600--- Tokat
610--- Trabzon
620--- Tunceli
630--- Şanlıurfa
640--- Uşak
650--- Van
660--- Yozgat
670--- Zonguldak
680--- Aksaray
690--- Bayburt
700--- Karaman
710--- Kırıkkale
720--- Batman
730--- Şırnak
740--- Bartın
750--- Ardahan
760--- Iğdır
770--- Yalova
780--- Karabük
790--- Kilis
800--- Osmaniye
810--- Düzce