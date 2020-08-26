Ankara Valiliği yeni koronavirüs yasaklarını duyurdu!Türkiye, Şampiyonlar Ligi'ne 13 sezondur iki takım gönderemiyor!ÖSYM'nin sitesi çöktü mü? ÖSYM çöktü, ne zaman düzelir?YKS tercih sonuçları açıklandı!Malazgirt Zaferi mesajları ve sözleri | Malazgirt Zaferi hakkında kısaca bilgiBartın'da pat pat devrildi: 1 ölü, 5 yaralıBu yöntem elektrik faturalarınızı düşürecekİş Bankası SEO haberciliği işine girdi!Başsavcılık, tecavüzle suçlanan Musa Orhan'ın tahliye edilmesine itiraz etti!İzmir'de güpe gündüz iğrenç olay! Herkesin içinde tuvaletini yaptı
İstanbul28 °C
  1. HABERLER
  2. GÜNDEM
  3. ÖSYM'nin sitesi çöktü mü? ÖSYM çöktü, ne zaman düzelir?

ÖSYM'nin sitesi çöktü mü? ÖSYM çöktü, ne zaman düzelir?

ÖSYM'nin sitesi çöktü mü? ÖSYM çöktü, ne zaman düzelir? ÖSYM Başkanı Halis Aygün, YKS tercih sonuçlarının açıklandığını duyurdu. Siteye erişim sağlanıyor ancak sonuç sorgulama ekranı hata veriyor. İşte detaylar...

ÖSYM'nin sitesi çöktü mü? ÖSYM çöktü, ne zaman düzelir?

ÖSYM Başkanı Prof. Dr. Halis Aygün, YKS tercih sonuçlarının açıklandığını sosyal medya hesabı Twitter'dan duyurdu. Bu kapsamda tercih sonuçlarını öğrenmek isteyen adaylar ÖSYM'nin internet sitesine akın etti. Daha sonra ÖSYM'nin sınav sonuç sorgulama ekranında sorun yaşandı. Bu kapsamda ÖSYM'nin sitesi çöktü mü? ÖSYM çöktü, ne zaman düzelir? sorusunun cevabı merak ediliyor. 

ÖSYM'NİN SİTESİ ÇÖKTÜ MÜ? 

Çok sayıda kullanıcının giriş yapmasının ardından sitede çökme yaşandı. Şuan ÖSYM'nin internet sitesine erişim sağlanamıyor. ÖSYM'nin internet sitesine girenler " Bu siteye ulaşılamıyor" cümlesi ile karşılaşıyor.

Geçtiğimiz dönemlerde ÖSYM sonuç açıkladığında internet sitesinde problemler yaşanmıştı. Ani yüklenmeler sonucu meydana gelen sorununun ilerleyen zamanlarda düzelmesi bekleniyor.

ÖSYM giriş hatasının düzelmesi ardından adaylar,  ÖSYM’nin https://sonuc.osym.gov.tr/ adresinden YKS Tercih sonuçlarını öğrenebilecekler.

YKS tercih sonuçları açıklandı!YKS tercih sonuçları açıklandı!

1-002.png

ÖSYM ÇÖKTÜ, NE ZAMAN DÜZELİR?

Geçtiğimiz dönemlerde ÖSYM sonuç açıkladığında internet sitesinde problemler yaşanmıştı. Ani yüklenmeler sonucu meydana gelen sorununun ilerleyen zamanlarda düzelmesi bekleniyor. Duruma ilişkin olarak ÖSYM'den henüz bir açıklama yapılmadı.

Tayfun Altuntaş
Editör


GÜNÜN ÖNEMLİ HABERLERİ
HABERE YORUM KAT