ÖSYM Başkanı Prof. Dr. Halis Aygün, YKS tercih sonuçlarının açıklandığını sosyal medya hesabı Twitter'dan duyurdu. Bu kapsamda tercih sonuçlarını öğrenmek isteyen adaylar ÖSYM'nin internet sitesine akın etti. Daha sonra ÖSYM'nin sınav sonuç sorgulama ekranında sorun yaşandı. Bu kapsamda ÖSYM'nin sitesi çöktü mü? ÖSYM çöktü, ne zaman düzelir? sorusunun cevabı merak ediliyor.

ÖSYM'NİN SİTESİ ÇÖKTÜ MÜ?

Çok sayıda kullanıcının giriş yapmasının ardından sitede çökme yaşandı. Şuan ÖSYM'nin internet sitesine erişim sağlanamıyor. ÖSYM'nin internet sitesine girenler " Bu siteye ulaşılamıyor" cümlesi ile karşılaşıyor.

Geçtiğimiz dönemlerde ÖSYM sonuç açıkladığında internet sitesinde problemler yaşanmıştı. Ani yüklenmeler sonucu meydana gelen sorununun ilerleyen zamanlarda düzelmesi bekleniyor.

ÖSYM giriş hatasının düzelmesi ardından adaylar, ÖSYM’nin https://sonuc.osym.gov.tr/ adresinden YKS Tercih sonuçlarını öğrenebilecekler.

YKS tercih sonuçları açıklandı!

ÖSYM ÇÖKTÜ, NE ZAMAN DÜZELİR?

Geçtiğimiz dönemlerde ÖSYM sonuç açıkladığında internet sitesinde problemler yaşanmıştı. Ani yüklenmeler sonucu meydana gelen sorununun ilerleyen zamanlarda düzelmesi bekleniyor. Duruma ilişkin olarak ÖSYM'den henüz bir açıklama yapılmadı.