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  3. Otel'de dehşet anları! Mermi çenesinden girip alnından çıktı

Otel'de dehşet anları! Mermi çenesinden girip alnından çıktı

İstanbul Beyoğlu'nda otelde kalan bir kişi odada elindeki tabancanın patlaması sonucu başından yaralandı. Mermi çekirdeğinin çene altından girip alnından çıkması sonrası ağır yaralan kişi lobiye kendi başında giderek yardım istedi. Hastaneye kaldırılan yaralının hayati tehlikesinin olduğu öğrenildi.

Otel'de dehşet anları! Mermi çenesinden girip alnından çıktı

Yüksek Kaldırım Caddesi üzerinde bulunan otelde Cuma günü saat 17.00 sıralarında yaşanan olayda, Mehmet Emin Ö. elindeki tabancanın henüz bilinmeyen bir nedenle ateş alması sonucu başından yaralandı. 

ÇENESİNDEN GİRİP ALNINDAN ÇIKTI

Emin Ö. yaralı halde lobiye inerek görevlilerden yardım istedi. Ardından yaralı otelin önüne çıkarak mermer üzerinde oturup sağlık ekiplerini beklemeye başladı. Bir süre sonra gelen sağlık ekipleri yaralıya olay yerinde ilk müdahalede bulundu.

Otel'de dehşet anları! Mermi çenesinden girip alnından çıktı

DURUMU CİDDİYETİNİ KORUYOR

Mucizevi şekilde hayatta kalan ve sedyeye yürüyerek binen yaralı daha sonra ambulansa alınarak hastaneye kaldırıldı. Polis ekipleri olay yerine emniyet şeridi çekerek incelemelerde bulundu. Şişli Hamidiye Eğitim ve Araştırma Hastanesine kaldırılan Mehmet Emin Ö.'nün ciddi derecede hayati tehlikesinin bulunduğu öğrenildi. Polis olay sonrası soruşturma başlattı.

Gülistan Başköy
Eğitim Editörü
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