Otel'de dehşet anları! Mermi çenesinden girip alnından çıktı

Yüksek Kaldırım Caddesi üzerinde bulunan otelde Cuma günü saat 17.00 sıralarında yaşanan olayda, Mehmet Emin Ö. elindeki tabancanın henüz bilinmeyen bir nedenle ateş alması sonucu başından yaralandı.

ÇENESİNDEN GİRİP ALNINDAN ÇIKTI

Emin Ö. yaralı halde lobiye inerek görevlilerden yardım istedi. Ardından yaralı otelin önüne çıkarak mermer üzerinde oturup sağlık ekiplerini beklemeye başladı. Bir süre sonra gelen sağlık ekipleri yaralıya olay yerinde ilk müdahalede bulundu.

DURUMU CİDDİYETİNİ KORUYOR

Mucizevi şekilde hayatta kalan ve sedyeye yürüyerek binen yaralı daha sonra ambulansa alınarak hastaneye kaldırıldı. Polis ekipleri olay yerine emniyet şeridi çekerek incelemelerde bulundu. Şişli Hamidiye Eğitim ve Araştırma Hastanesine kaldırılan Mehmet Emin Ö.'nün ciddi derecede hayati tehlikesinin bulunduğu öğrenildi. Polis olay sonrası soruşturma başlattı.