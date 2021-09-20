Oto Döşemecisi Maaşı Ne Kadar? 2021 Oto Döşemecisi Maaşları, Oto Döşemecisi İş İlanları

Oto Döşemecisi görev tanımı nedir, Oto Döşemecisi ne iş yapar, Oto Döşemecisi olmak için hangi bölümü okumak gerekir? Oto Döşemecisi mesleğine sahip olabilmek için hangi belgelerin gerektir tüm bu bilgileri makalemizde sizler için bir araya topladık.

Oto Döşemecisi Tanımı;

Oto Döşemeci, binek, ağır hizmet tipi araçlar başta olmak üzere, çeşitli taşıt araçlarının iç döşeme aksamlarının söküm, kaplama, onarım ve montajına ilişkin işlemlerini, kendi başına ve belirli bir süre içerisinde yapma bilgi ve becerisine sahip nitelikli kişidir.

Oto Döşemecisi Maaşı Ne Kadar? 2021 Oto Döşemecisi Maaşları

Oto Döşemecisi maaşı ortalama aylık 3.350 - TL’dir. En düşük Oto Döşemecisi maaşı 2.826 -TL, En yüksek ise 4.700,00 - TL’dir. Eğer sizde yukarıdaki maaşlar gibi bir maaş almak istiyorsanız. İŞKUR Oto Döşemecisi iş ilanlarına bakabilir, buradan kariyer planlamanızı yapabilirsiniz.

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Oto Döşemecisi Olmak İçin Hangi Bölümü Okumak / Hangi Okul Mezunu Olmak Gerekir?

Minimum Eğitim Düzeyi İlköğretim olması gerekmektedir.

Oto Döşemecisi Ne İş Yapar?

Oto Döşemeci, işletmenin genel çalışma prensipleri doğrultusunda, araç, gereç ve ekipmanları etkin bir şekilde kullanarak, işçi sağlığı, iş güvenliği ve çevre koruma düzenlemelerine ve mesleğin verimlilik ve kalite gerekliliklerine uygun olarak:

a) Kullanılan araç ve ekipmanların bakımını sağlamak,

b) Aracın iç döşeme aksamlarının sökümünü yapmak,

c) Aracın koltuklarını, iç panoları, tavan döşemesini, taban döşemesini izolasyon maddelerini sökmek,

d) Sökülen parçaların muhafazasunı sağlamak,

e) Aracın döşeme aksamlarının onarımını yapmak,

f) Araç koltuk iskeletini onarmak,

g) Emniyet kemeri ayarlarını yapmak,

h) Açılır tavanı onarmak,

i) Aracın iç döşeme aksamlarını kaplamak,

j) Tavan, taban ve koltuk ve kapı panosu döşemesi yapmak,

k) Bagaj içi, arka cam önü peadal yan döşemelerini yapmak,

l) İşin son kontrollerini yapmak,

m) Aracın döşeme aksesuarlarını montajını yapmak,

n) Tavan ve taban izolasyonlarını yapmak,

o) Monoblok tavan takmak,

p) Spor arabalarda tente takmak, vb. görev ve işlemleri yerine getirir.

Oto Döşemecisi Meslek Ana Grubu :

Sanatkarlar Ve İlgili İşlerde Çalışanlar

Meslek Alt Ana Grubu :

Gıda İşleme, Ağaç İşleri, Giyim Eşyası Ve Diğer Sanatkarlar Ve İlgili İşlerde Çalışanlar

Meslek Grubu :

Tekstil Ve Giyim Eşyası İle İlgili İşlerde Çalışanlar

Oto Döşemecisi Meslek Kodu Nedir?

Türk Meslekler sözlüğünde Oto Döşemecisi mesleğinin meslek kodu 7534.04 olarak belirlenmiştir

Oto Döşemecisi Çalışma Ortamı ve Koşulları Gerekli Bilgi ve Beceriler

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