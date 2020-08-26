Otostopla otomobiline bindikleri kişiyi gasp eden zanlılara ilişkin flaş gelişme!

Olay, Bursa'nın Yıldırım ilçesinde 21 Ağustos'ta meydana geldi.

Edinilen bilgiye göre sabaha karşı aracıyla seyreden S.C, otostop çeken 5 kişiyi aracına aldı.

OTOMOBİL, PARA , KREDİ KARTI VE CEP TELEFONUNU GASP EDEREK KAÇTILAR

İddiaya göre, sürücüden aracı Arabayatağı Mahallesi'ndeki boş bir arsaya çekmesini isteyen şüpheliler, S.C'nin otomobilini, paralarını, kredi kartını ve cep telefonunu silahla gasp ederek kaçtı.

İhbar üzerine harekete geçen Yıldırım İlçe Emniyet Müdürlüğü Suç Önleme ve Soruşturma Büro Amirliği ekipleri, çevredeki güvenlik kamerası görüntülerini inceledi.

Zanlıların kimliklerini tespit eden ekipler, E.D, M.P, T.D, E.K. ve N.G'yi gözaltına aldı.

8 YIL 4 AY KESİNLEŞMİŞ HAPİS CEZASI BULUNDUĞU ORTAYA ÇIKTI

Şüphelilerden E.D'nin, "kişiyi hürriyetinden yoksun kılma" ve "silahlı yağma" suçlarından hakkında toplam 8 yıl 4 ay kesinleşmiş hapis cezası bulunduğu öğrenildi.

Emniyetteki işlemlerinin ardından adliyeye sevk edilen zanlılardan E.D, M.P. ve T.D. çıkarıldıkları mahkemece tutuklandı, diğerleri ise adli kontrol şartıyla serbest bırakıldı.