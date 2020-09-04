Oyuncu Birol Ünel hayatını kaybetti

Türk sinemasında önemli yer tutan isimlerden olan oyuncu Birol Ünel'den üzen bir haber geldi. Sözcü Gazetesinin haberine göre Fatih Akın’ın yönettiği Duvara Karşı, Temmuz’da ve Aşka Ruhunu Kat gibi filmlerdeki rolleri ile tanınan, Almanya’da birçok tiyatro oyununda ve filmde yer alan Birol Ünel, kansere yenilerek yaşamını yitirdi. Ünel daha önce doğum günü olan 18 Temmuz'da hastalığı ağırlaştığı için hastaneye kaldırılarak tedavi altına alınmıştı.

BİROL ÜNEL KİMDİR?

Birol Ünel, 1961 yılında Mersin'de dünyaya geldi. 1968 yılında Almanya’ya göç etmiştir. Almanya’nın Bremen kentinde büyümüş,temel eğitiminden sonra parke döşemecisi olarak çıraklık eğitimi almıştır. Daha sonra Hannover’e giderek Tiyatro ve Müzik Yüksek Okulu’na yazıldı. 1987 yılında Yolcu “Der Passagier” filmiyle sinema sektörüne adım atmış, 1992 yılında Berlin Tiyatrosunda “Caligula” oyununda yer almıştır.

Birol Ünel 1994 yılında Berlin Rosa Luxemburg Platz’da tekrar “Die Nibelungen – Born Bad“ oyununda sahneye çıktı. 2000 yılında Fatih Akın’ın yönettiği “Im Juli” filminde sinema dünyasında tanınmaya başladı ve özellikle Fatih Akın’ın Duvara Karşı filmindeki rolü ile büyük beğeni topladı.

Birol Ünel kimdir? Kaç yaşında? Neden öldü?