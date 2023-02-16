Ozan Tufan kimdir, nereli, kaç yaşında? 2023 Ozan Tufan Piyasa değeri ne kadar, Hangi takımlarda oynadı?

Futbolseverler genel olarak beğendikleri ve merak ettikleri futbolcuları araştırırlar. Bu kapsamda futbolcunun hangi takımlarda oynadığını, yaşını, bonservis bedelini, fiziksel bilgileri ve istatistiklerini merak ederler. Bizlerde Bölge Gündem Haber spor editörleri olarak Ozan Tufan adlı oyuncu hakkındaki bilgileri sizler için derleyip topladık. Bu içerikle aradığınız soruların yanıtlarını ve tüm detaylarını bulabilirsiniz.

Ozan Tufan Kimdir, Nereli, Yaşı ve Boyu Kaç?

Ozan Tufan 23 Mart 1995 tarihinde Bursa şehrinde doğmuştur. 1,82 m boyundadır. Türkiye uyrukludur.

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Hangi Mevkide Oynuyor, Hangi Ayağını Kullanıyor?

Ozan Tufan Orta saha - Merkez orta saha mevkiinde oynamaktadır. Menajerliğini FutureBall yapmaktadır. Ozan Tufan, Sağ ayağını kullanmaktadır.

Hangi Takımda Top Oynuyor?

Hull City futbol takımında oynamaktadır. Hull City takımına 1 Temmuz 2022 tarihinde katılmıştır. Ozan Tufan'nin Hull City ile sözleşmesi 30 Haziran 2025 tarihinde bitmektedir.

Ozan Tufan Sosyal Medya Hesapları Nelerdir?

http://www.instagram.com/ozan/

Ozan Tufan Piyasa Değeri Ne Kadar, Nedir?

Ozan Tufan isimli futbolcunun piyasa ve bonservis değeri 3.50 milyon euro'dur. Oyuncusunun en yüksek piyasa değeri ise 11.00 milyon euroya kadar çıkmıştır.

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Ozan Tufan Hangi Takımlarda Futbol Oynadı?

Ozan Tufan futbol kariyeri boyunca transfer geçmişi tarihleriyle birlikte şu şekildedir.

1 Temmuz 2010 yılında Bursaspor U16

1 Temmuz 2011 yılında Bursaspor U17

1 Temmuz 2012 yılında Bursaspor U21

6 Ocak 2014 yılında Bursaspor

13 Ağu 2015 yılında Fenerbahçe

27 Ağu 2018 yılında Fenerbahçe U21

5 Ocak 2019 yılında Alanyaspor

30 Haziran 2019 yılında Fenerbahçe U21

1 Temmuz 2019 yılında Fenerbahçe

19 Ağu 2021 yılında Watford

2 Şubat 2022 yılında Fenerbahçe

1 Temmuz 2022 yılında Hull

Ozan Tufan Hangi Takımda 2023, Forma Numarası Nedir?

Ozan Tufan şuan Hull City takımında oynamakta ve 7 numaralı formayı giymektedir.

Futbola Ne Zaman, Hangi Takımda Başladı?

Ozan Tufan Milli Takım Kariyeri ve Performansı Nedir?

Bursaspor (05/2005-06/2012)

Türkiye takımında 6 numaralı formasıyla 25 Mayıs 2014 yılında gerçekleşmiştir. Çıktığı 65 maçta 9 gol atmıştır.

Türkiye U19 takımında 2 numaralı formasıyla 6 Aralık 2012 yılında gerçekleşmiştir. Çıktığı 16 maçta 1 gol atmıştır.

Türkiye U18 takımında 2 numaralı formasıyla yılında gerçekleşmiştir. Çıktığı 11 maçta 0 gol atmıştır.

Türkiye U17 takımında 2 numaralı formasıyla yılında gerçekleşmiştir. Çıktığı 1 maçta 0 gol atmıştır.

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