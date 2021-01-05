Özel eğitim kursları açıldı mı, açılacak mı? Kurslar ne zaman açılacak 2021 son dakika?

Özel eğitim kursları açıldı mı, açılacak mı? Kurslar ne zaman açılacak 2021? Türkiye genelinde çok sayıda ölüme yol açan koronavirüs salgınına tedbir amacıyla eğitimlerine ara verme mecburiyetinde kalan kurumlara müjdeli haber verildi. Milli Eğitim Bakan Yardımcısı Mustafa Safran imzasıyla illere gönderilen yazı ile birlikte dershaneler ve özel kursların yeniden açılacağı tarih belli oldu. İşte son dakika gelişmeler...

ÖZEL EĞİTİM KURSLARI AÇILDI MI, AÇILACAK MI?

Milli Eğitim Bakan Yardımcısı Mustafa Safran imzasıyla 81 ile yüz yüze eğitime ilişkin gönderilen yazıda yer alan bilgiye göre ehliyet, çeşitli kurslar ile özel eğitim ve rehabilitasyon merkezlerinin yeniden yüz yüze eğitim vermesine karar verildi.

KURSLAR NE ZAMAN AÇILACAK 2021?

Kurslar 4 Ocak itibariyle yeniden faaliyet gösterebilecek.

Rehabilitasyon merkezleri açıldı mı, açık mı? Rehabilitasyon merkezleri ne zaman açılacak?

Ehliyet kursları açıldı mı 2021? Sürücü kursları açıldı mı, açık mı son dakika / Ehliyet, sürücü kursları ne zaman açılacak?