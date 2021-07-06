Özelleştirme İdaresi Başkanlığı tartışmalara son noktayı koydu! TEİAŞ halka arz edilecek, hisselerin çoğunluğu kamuda olacak

Özelleştirme İdaresi Başkanlığının internet sitesinde yer alan açıklamada, Türkiye Elektrik İletim Anonim Şirketi (TEİAŞ) 2 Temmuz 2021 tarihli ve 4222 sayılı Cumhurbaşkanı Kararı ile halka arza yönelik hazırlık işlemlerine başlanmak üzere özelleştirme kapsamına alındığı anımsatıldı.

Açıklamada söz konusu karara değinilerek şunlar kaydedildi:

"Kararda açık ve kesin bir şekilde belirtildiği üzere özelleştirme yöntemi halka arz olup TEİAŞ’taki çoğunluk hissesi kamuda kalacak, kamu kontrolü kesin surette devam edecektir. Şirketin herhangi bir kişi veya kuruma blok satışı veya işletme hakkının devri söz konusu değildir."

PERSONEL BAKANLIĞA BAĞLI OLACAK

TEİAŞ'ın sadece özelleştirme kapsamına alındığı ifade edilerek," TEİAŞ’ın ve personelinin mevcut statüsü ile Şirketin Enerji ve Tabii Kaynaklar Bakanlığına bağlılığı devam etmektedir." denildi.

"SERMAYE PİYASASI DÜZENLEMELERİ UYGULANMAYA BAŞLAYACAKTIR"

TEİAŞ’ın azınlık düzeyindeki bir payının halka arz edilerek Türk sermaye piyasalarına güçlü ve yatırımcı tabanı geniş bir şirket kazandırılmasının hedeflendiği belirten açıklamada," Böylelikle, TEİAŞ’ta kamu denetimine ek olarak finansal raporlama, kamuyu aydınlatma, bağımsız denetim ve kurumsal yönetim gibi halka açık şirketlerin tabi olduğu sermaye piyasası düzenlemeleri de uygulanmaya başlayacaktır." ifadeleri yer aldı.

"SÜREÇLERİN KUSURSUZ SÜRDÜRÜLMESİNE ÖNEM VERİLECEKTİR"

Açıklamada şu ifadeler kullanıldı:

"Halka arz hazırlık sürecinde ve devamında Özelleştirme İdaresi Başkanlığı, Enerji ve Tabii Kaynaklar Bakanlığı ve diğer bütün paydaşlar olarak, tüm iş süreçlerinin ve TEİAŞ’ın faaliyetlerinin kusursuz bir şekilde sürdürülmesine en yüksek düzeyde dikkat edilecek ve önem verilecektir.

Süreç hakkında yetkili kişi ve kurumların yapacağı açıklamalar dışında ortaya atılan hiçbir söylentiye, yanlış ve yanıltıcı yorumlara itibar edilmemelidir."

Türkiye Elektrik İletim A.Ş. (TEİAŞ) özelleştirilerek halka arz ediliyor! Karar Resmi Gazete'de yayımlandı!