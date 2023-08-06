Özışık ailesinin en zor günü, Süleyman Özışık son yolculuğuna uğurlandı,

internet Habe'rin kurucusu gazeteci Süleyman özışık, yakalandığı amansız hastalığa 52 yaşında yenik düşerek vefat etmişti, Özışık'ın cenazesi bu gün sevenlerinin yoğun katılımı ile toprağa verildi.

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Özışık ailesinin en zor günü, Süleyman Özışık son yolculuğuna uğurlandı,

Süleyman Özışık için Ataşehir'deki Mimar Sinan Camisi'nde düzenlenen cenaze törenine, Özışık'ın ailesi ve yakınlarının yanı sıra AK Parti Genel Başkanvekili Binali Yıldırım, meslektaşları ve vatandaşlar katıldı.

Törende taziyeleri, Süleyman Özışık'ın eşi Serpil Özışık, annesi Cemile Özışık, kardeşleri Hadi ve Baki Özışık ile çocukları kabul etti.

"EN KÜÇÜĞÜMÜZÜ KAYBETTİK"

Hadi Özışık, cenaze namazı öncesi gazetecilere yaptığı açıklamada, yaşadıkları acının tarifsiz olduğunu ifade ederek, "Biz 7 kardeşiz, 6 erkek kardeşiz, en küçüğümüzü kaybettik. Çok gururluydu Süleyman. Hastalandığını ağabeylerine bile bildirmeyen, 'Aman ben onlara yük olmayayım.' diye bize bir şey yansıtmayacak kadar gururluydu." diye konuştu.

Özışık ailesinin en zor günü, Süleyman Özışık son yolculuğuna uğurlandı,

"ALLAH BÖYLE İSTEDİ"

Sağlık Bakanı Fahrettin Koca'nın tedavi sürecindeki gayretlerine işaret eden Özışık, "İlgilenen hocalar, hemşireler ve tüm ekip, Süleyman'la orada hastalık sürecinde aile oldular. Bu acıyı biz ne kadar çekiyorsak, bugün onlar da aynı acı içerisinde, üzüldüler. O bizim canımız, yoldaşımızdı. Kurban olduğum Allah böyle istedi. Allah gani gani rahmet eylesin." ifadelerini kullandı.

Süleyman Özışık'ın cenazesi, ikindi vakti kılınan namazın ardından Kocatepe Mezarlığı'na defnedildi.

SÜLEYMAN ÖZIŞIK KİMDİR?

Iğdır'da 1 Mart 1971'de doğan Özışık, Kars'taki öğrenim hayatının ardından İstanbul'a gelerek çalışmaya başladı.

Özışık, medya dünyasına Akşam gazetesinde stajyer olarak adım attı. Ardından Milliyet gazetesinde 7 yıl çalışan Özışık, gazeteci ağabeyi Hadi Özışık ile "internethaber.com" adlı haber sitesini kurdu.

2005'te "sonsayfa.com" isimli haber sitesini çevrem içi e-gazete platformu haline getiren Özışık, İnternethaber ile Türkiye gazetesinde köşe yazarlığı ve televizyon kanallarında yorumculuk yaptı.

Süleyman Özışık, 2023 yılının başında yakalandığı kanser hastalığına yenilerek 5 Ağustos 2023 Cumartesi günü yaşamını yitirdi.

Hadi Özışık duyurdu! Gazeteci kardeşi Süleyman Özışık hayatını kaybettiHadi Özışık duyurdu! Gazeteci kardeşi Süleyman Özışık hayatını kaybetti

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