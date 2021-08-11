Öznur Özaltın Özdemir kimdir, nereli? Kaç yaşında ve neden öldü? Eşi kim? Kaç çocuğu var? soruları şu sıralar internet mecrasında çokça aratılanlar arasına girdi. İşte Öznur Özaltın Özdemir ile ilgili çokça merak edilen bu soruların cevapları...

ÖZNUR ÖZALTIN ÖZDEMİR KİMDİR, NERELİ?

Özaltın Holding’in 2016 yılında vefat eden kurucusu Nuri Özaltın’ın kızı Hayrettin Özaltın’ın kız kardeşi olan Öznur Özaltın'ın nereli olduğunun bilgisini bulunmamaktadır. Öznur Özaltın Özdemir'in Dünya Turizm ve Seyahat Konseyi (WTTC)’nin Türkiye´deki ilk temsilcisi seçildiği olduğu bilinmektedir.

KAÇ YAŞINDA VE NEDEN ÖLDÜ?

Yakalandığı hastalık sebebiyle Amerika Birleşik Devletleri'nde tedavi gören Öznur Özaltın Özdemir'in kaç yaşında hayatını kaybettiği bilinmemektedir. Merhumenin cenazesinin ABD'den İstanbul'a getirilmesi ve İstanbul'da cuma günü öğle namazından sonra Fatih Caminden kaldırılacağı bekleniyor.

EŞİ KİM? KAÇ ÇOCUĞU VAR?

Eski Bakırköy Belediye Başkanı, Türkiye'nin ilk Çevre Bakanı ve Anavatan Partisi eski Genel Başkanı Ali Talip Özdemir’in eşi olan Öznur Özaltın Özdemir'in 3 çocuğu olduğu bilinmektedir.