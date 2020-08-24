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  3. PAOK'tan Beşiktaş'a samimi karşılama!

PAOK'tan Beşiktaş'a samimi karşılama!

Şampiyonlar Ligi ön eleme maçında Beşiktaş'ı misafir edecek olan PAOK, aynı renklere sahip olduğu rakibini hazırladığı mesajla karşıladı.

PAOK'tan Beşiktaş'a samimi karşılama!

Beşiktaş, UEFA Şampiyonlar Ligi 2. eleme turunda PAOK'a konuk olacak. Büyük maçöncesi Yunan temsilciden bir jest geldi.

PAOK'tan Beşiktaş'a samimi karşılama!

Yunanistan temsilcisi, Toumba Stadı'ndaki karşılaşma öncesi Beşiktaş'ı bir mesajla karşıladı. PAOK, soyunma odasındaki tahtaya "Siz bizim siyah beyaz kardeşlerimizsiniz" notunu yazarken, Beşiktaş da sosyal medya hesabından yaptığı paylaşımla rakibine teşekkür etti.

Selanik'te kovid-19 tedbirleri kapsamında seyircisiz oynanacak olan maç saat 22.00'de başlayacak ve Kanal D'den yayınlanacak.

 

 

Kübra Kaçmaz
Gece Editörü


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