Paradigma ne demek, TDK'ya göre Paradigma kelime anlamı nedir, nasıl kullanılır?

Türkçede bir birinden ilginç hiç duymadığımız veya çok az duyduğumuz kelime bulunur. Bunlardan bazılarının anlamı bilinmez. Bu nedenle konu ile alakalı çeşitli araştırmalar yapılmaktadır. Paradigma ne demek? Paradigma TDK sözlük anlamı nedir detayları ile derledik.

Günlük yaşantımızda bazen hiç duymadığımız, bilmediğimiz kelimelerle karşılaşabiliyoruz. Bu durumda internette kısa bir araştırma yaparak bu kelimelerle ilgili fikir ve bilgi sahibi oluyoruz. İşte o kelimelerden bir tanesi paradigma kelimesi. Peki paradigma ne demek? Türk Dil Kurumu (TDK) sözlük anlamına göre paradigma nedir, paradigma kelimesinin kaç anlamı var? İşte bu sorularınızı bu içerikte bulabilirsiniz.

PARADİGMA NE DEMEK, TDK'YE GÖRE ANLAMI NEDİR?

Paradigma kelimesi, dilimizde oldukça kullanılan kelimelerden birisidir.

Paradigma kelimesi Fransızca kökenlidir.

TDK'ya göre paradigma kelimesi anlamı şu şekildedir:

- Değerler dizisi

- Örnek

- Dizi

