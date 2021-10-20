Millî Gelir ne demek, TDK'ya göre Millî Gelir kelime anlamı nedir, nasıl kullanılır?KYK yurdundaki öğrencilerin protestosu sonuç verdi! İBB Başkanı Ekrem İmamoğlu interneti ücretsiz yaptıHalil Falyalı kimdir, nereli, kaç yaşında?Halil Falyalı kalp rahatsızlığı şikayetiyle hastaneye kaldırıldı!Paradigma ne demek, TDK'ya göre Paradigma kelime anlamı nedir, nasıl kullanılır?Kuvvetli geliyor! Meteoroloji Genel Müdürlüğü'nden önümüzdeki hafta için yeni uyarıBarcelona - Dinamo Kiev Şampiyonlar Ligi maçı canlı izle | Exxen canlı yayın izle linkiLütesyum ne demek, TDK'ya göre Lütesyum kelime anlamı nedir, nasıl kullanılır?Uyarılar hiçe sayılmıştı! Sosyal medya devi Facebook'a büyük şok!20 Ekim 2021 Çarşamba Şans Topu çekiliş sonuçları
İstanbul14 °C
  1. HABERLER
  2. TDK ANLAMI NEDİR?
  3. Paradigma ne demek, TDK'ya göre Paradigma kelime anlamı nedir, nasıl kullanılır?

Paradigma ne demek, TDK'ya göre Paradigma kelime anlamı nedir, nasıl kullanılır?

Paradigma kelimesini ilk kez duyan bazı vatandaşlar "Paradigma ne demek? Türk Dil Kurumu (TDK) sözlük anlamına göre Paradigma nedir?" sorularını internetin faydalı yanını kullanarak araştırma yapıyor. Bölge Gündem editör ekibi Paradigma kelimesinin anlamını kolayca öğrenmeniz için bu bilgilendirici makaleyi derledi.

Paradigma ne demek, TDK'ya göre Paradigma kelime anlamı nedir, nasıl kullanılır?

Türkçede bir birinden ilginç hiç duymadığımız veya çok az duyduğumuz kelime bulunur. Bunlardan bazılarının anlamı bilinmez. Bu nedenle konu ile alakalı çeşitli araştırmalar yapılmaktadır. Paradigma ne demek? Paradigma TDK sözlük anlamı nedir detayları ile derledik.

Günlük yaşantımızda bazen hiç duymadığımız, bilmediğimiz kelimelerle karşılaşabiliyoruz. Bu durumda internette kısa bir araştırma yaparak bu kelimelerle ilgili fikir ve bilgi sahibi oluyoruz. İşte o kelimelerden bir tanesi paradigma kelimesi. Peki paradigma ne demek? Türk Dil Kurumu (TDK) sözlük anlamına göre paradigma nedir, paradigma kelimesinin kaç anlamı var? İşte bu sorularınızı bu içerikte bulabilirsiniz.

ne demek

PARADİGMA NE DEMEK, TDK'YE GÖRE ANLAMI NEDİR?

Paradigma kelimesi, dilimizde oldukça kullanılan kelimelerden birisidir.
Paradigma kelimesi Fransızca kökenlidir.

TDK'ya göre paradigma kelimesi anlamı şu şekildedir:

- Değerler dizisi
- Örnek
- Dizi

Türk Dil kurumu anlamı kelime anlamıTDK anlamı nedir?
BU İÇERİĞE EMOJİYLE TEPKİ VER!
0
0
0
0
0
0
0
👍
👎
😍
😥
😱
😂
😡
HABERE YORUM KAT