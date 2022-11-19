Paris’te protestocular kadın cinayetleri için "çerçeve yasa" talep etti

Fransa'nın başkenti Paris'te yaklaşık18 bin 500 kişinin katıldığı kaydedilen, kadına karşı şiddeti ve kadın cinayetlerini kınamak için düzenledikleri protestoda, hükümetten saldırganlar için "çerçeve yasa" talep etti.

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Paris’te protestocular kadın cinayetleri için "çerçeve yasa" talep etti

Fransa'nın başkenti Paris'te binlerce kadın, kadına karşı şiddeti ve kadın cinayetlerini kınamak için düzenledikleri protestoda, hükümetten saldırganlar için "çerçeve yasa" talep etti.

Fransa'nın başkenti Paris'te binlerce kadın gösterici, kadına şiddet ve kadın cinayetlerini protesto etmek için Republique Meydanı'nda toplandı. Göstericiler, Nation Meydanı'na kadar ellerinde cinsel ayrımcılığı ve kadın cinayetlerini kınayan pankartlar taşıyarak, "Öfkemizi haykırmak için sokaklara indik", "Kadına şiddet uygulayanların yeterli ceza almadığına şahit oluyoruz", "Adalet yerini bulsun", "Şiddet uygulayanlar hak ettikleri cezayla cezalandırılsınlar" sloganları attı.

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GÖSTERİCİLER HÜKÜMETTEN ÇERÇEVE YASA TALEP ETTİLER

Toplumsal cinsiyete dayalı ve cinsel şiddete karşı mücadelede uygulanan adaletin yetersizliğini kınayan kadınlar, saldırganlar için hükümetten "çerçeve yasa" talep etti.

Paris'te düzenlenen gösteriye 18 bin 500 kişinin katıldığı kaydedildi.

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