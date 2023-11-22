Patenli çocuklar canlarını işte böyle hiçe saydı!

Eskişehir’de bir kamyonetin arkasına tutunarak yolculuk yapan ve dengesini kaybederek düşen patenli çocuklardan biri, arkadan gelen aracın altında kalmaktan son anda kurtuldu.

Odunpazarı ilçesinde bulunan bir üst geçitte kaydedilen görüntüler, yürekleri ağza getirdi.

Bir kamyonetin arkasından tutunarak yolculuk yapan çocuklardan birisi, caddedeki hız kesicilerde dengesini kaybederek yere düştü. Arkasından gelen aracın altında kalmaktan son anda kurtulan çocuk, düştüğü yerden kalkarak yoluna devam etti.

Yürekleri ağza getiren anlar, kamyonetin arkasında seyir halinde olan aracın içindeki vatandaş tarafından cep telefonu kamerası ile saniye saniye kaydedildi.

Sebepsiz yere arkadaşını başından bıçakladı! Dehşet saçan işte o görüntüler!

İstanbul'da hangi ilden kaç kişi yaşıyor, yerli sayısı ne kadar? 10 il zirvede, İşte iller!

6 yıllık gerçeği kamera kayıtları ortaya çıkardı!

Sudan para mı alınıyor diyorlardı...İSKİ İstanbul'da suya yüzde 48 zam talep etti!