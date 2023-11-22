Patenli çocuklar canlarını işte böyle hiçe saydı!

Eskişehir’de bir kamyonetin arkasına tutunarak yolculuk yapan ve dengesini kaybederek düşen patenli çocuklardan biri, arkadan gelen aracın altında kalmaktan son anda kurtuldu.

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Patenli çocuklar canlarını işte böyle hiçe saydı!

Eskişehir’de bir kamyonetin arkasına tutunarak yolculuk yapan ve dengesini kaybederek düşen patenli çocuklardan biri, arkadan gelen aracın altında kalmaktan son anda kurtuldu.
Odunpazarı ilçesinde bulunan bir üst geçitte kaydedilen görüntüler, yürekleri ağza getirdi.

Patenli çocuklar canlarını işte böyle hiçe saydı!

Bir kamyonetin arkasından tutunarak yolculuk yapan çocuklardan birisi, caddedeki hız kesicilerde dengesini kaybederek yere düştü. Arkasından gelen aracın altında kalmaktan son anda kurtulan çocuk, düştüğü yerden kalkarak yoluna devam etti.

Yürekleri ağza getiren anlar, kamyonetin arkasında seyir halinde olan aracın içindeki vatandaş tarafından cep telefonu kamerası ile saniye saniye kaydedildi.

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KAYNAK: İhlas Haber Ajansı (İHA)

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