Sudan para mı alınıyor diyorlardı...İSKİ İstanbul'da suya yüzde 48 zam talep etti!

İstanbul Büyükşehir Belediyesi'ne bağlı İstanbul Su ve Kanalizasyon İdaresi (İSKİ) suya yüzde 48 zam teklif etti. Teklif yarın yapılacak genel kurulda görüşülecek. Meclisten onay çıkmasıyla 20,62 lira olan en düşük su metreküp fiyatı 30,54 liraya çıkacak.

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Sudan para mı alınıyor diyorlardı...İSKİ İstanbul'da suya yüzde 48 zam talep etti!

2018 yerel seçimlerinde "Allah'ın suyundan para mı alınır" diyerek popülist bir seçim vaadinde bulunan İBB Başkanı Ekrem İmamoğlu, her ne kadar göreve geldiğinde suya indirim yapmış olsada geçtiğimiz 5 yıl içinde suya süreç içerisinde zam üstüne zam gerçekleştirerek tepki aldı.

5 yıllık süreçte özetle bu gelişmeler yaşanırken, İSKİ, İBB meclisine bir zam teklifinde daha bulundu. Talep yarın İSKİ olağan genel kurulunda görüşülecek, meclisten onay çıkmasıyla birlikte İstanbul'da yüzde 48 zam gelecek.

ZAMLA İSTANBUL'DA SUYUN METREKÜP FİYATI 30,54TL OLACAK

Teklifte, yüzde 48 zam yapılarak konutta 0-15 metreküp arasında

1. kademede 20,62 lira olan mevcut fiyatın 30,54 lira,

2. kademede 30 metreküpe kadar 29,68 lira olan fiyatın 43,95 lira,

3. kademede 31 ve üzeri metreküpe kadar 40,42 lira olan fiyatın da 59,85 lira olması önerildi.

İŞYERLERİNDE EN DÜŞÜK SUYUN METREKÜP FİYATI 79,98TL OLACAK

Teklifte iş yerinde ise 0-40 metreküp arası 1. kademede 54,03 lira olan fiyatın 79,98 lira, 41 metreküp üstü 2. kademede 62,50 lira olan fiyatın da 92,52 liraya çıkarılması önerildi.

Söz konusu teklifte, uygulanacak zamlı tarifenin, onaylandığı tarihte yürürlüğe girmesi ve Türkiye İstatistik Kurumu (TÜİK) tarafından her ay açıklanan Tüketici Fiyat Endeksi (TÜFE) oranına göre tarifenin aylık olarak güncellenmesi istendi.

İBB Meclisi'nde, İSKİ Genel Kurulu, yarın Saraçhane'deki belediye binasının meclis salonunda yapılacak.

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