PEAK ekipleri Hatay'da 58 saat sonra bir mucize kurtuluş daha gerçekleştirdi

Türkiye 6 Şubat sabahına Kahramanmaraş'ta meydana gelen iki büyük ikiz depremle uyandı.

Yaşanan bu iki büyük depremin ardından toplam 10 il harabeye döndü. Büyük yıkımların olduğu kentlerde, binlerce vatandaş enkaz altında can verdi.

En son açıklanan resmi rakamlara göre ölü sayısının 9 bine dayandı.

Felakette enkaz altındakilere sağ ulaşılması için halen çok büyük bir çalışma var. Devlet millet ile el ele vererek tüm imkanları seferber etmiş durumda. Hatay'da bu illerden birisi...

İsmail'e ekipler 58. saat sonra ulaştı:

Büyük yıkımların ve çok sayıda can kaybının olduğu Hatay'da da enkaz altında arama kurtarma çalışmaları sürüyor. Bu kapsadam Hatay'da görev alan Pendik Belediyesi Arama Kurtarma Ekipleri, 58. saatin ardından isminin İsmail Gümüş olduğu öğrenilen genci enkaz altından sağ çıkarttı.

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Seninle maça gideceğiz!

Ekipler, Ürgen Paşa Mahallesi Şehit Mehmet Duran Caddesi’nde bulunan enkazın altından kurtardıkları İsmail’e “Bravo sana! Seninle maça da gideceğiz inşallah” diye moral verdi.