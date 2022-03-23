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  3. Pelin Batu ve Macit Bitargil çiftinden hayranlarını üzen flaş karar!

Pelin Batu ve Macit Bitargil çiftinden hayranlarını üzen flaş karar!

Ünlü oyuncu Pelin Batu ve Macit Bitargil, hayranlarını üzen bir karar aldılar. Açıklamaya göre ünlü çift boşanma aşamalarında olduklarını itiraf etti.

Pelin Batu ve Macit Bitargil çiftinden hayranlarını üzen flaş karar!

Oyuncu Pelin Batu, 4 yıl önce Roma'da evlendiği kalp damar cerrahı Macit Bitargil ile boşanma kararı aldıklarını sosyal medya hesabı üzerinden paylaşım yaparak duyurdu. Ünlü oyuncu, yaptığı açıklamada haklarında çıkan 'şiddet' iddiasını yalanladı.

Pelin Batu’nun, kamuoyuna yansıyan haberlerde 4 yıl önce Roma’da evlendiği kalp damar cerrahı eşi Macit Bitargil’in kendisine “yoğun psikolojik baskı uyguladığı ve fiziksel şiddet eğilimli davranışlar sergilediği” gerekçesiyle iki ay uzaklaştırma kararı aldırdığı iddia edilmişti.

Pelin Batu ve Macit Bitargil çiftinden hayranlarını üzen flaş karar!

“OĞLUMUZUN ETKİLENMESİNİ İSTEMİYORUM”

Ünlü oyuncu Pelin Batu Twitter hesabından açıklama yaparak şu sözleri kullandı:

 “Medyada hakkımızda yer alan haberlere erişim engelli getirmek için hamlede bulundum. Boşanma aşamasında olduğumuz doğrudur ama şiddet vb. içeriği çarpıtılmış ve abartılıdır. Her şeyden önce 3.5 yaşında bir oğlumuz var ve ileride onun bu haberlerden etkilenmesini istemiyorum.”

{TITLE_STRIP}Pelin Batu'dan eleştirel paylaşım: Siyasi bir şey paylaşmadıkça görünmez oluyorsunuz

 

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