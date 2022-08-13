Pençe Kilit Operasyonu bölgesinden yürek yakan haber: Piyade Teğmen Ömer Bağra şehit oldu

Irak'ın kuzeyindeki teröristlerin etkisiz hale getirilmesi amacıyla başlatılan Pençe Kilit Operasyonu'ndan acı haber geldi.

Milli Savunma Bakanlığından yapılan açıklamada terör örgütü mensupları tarafından açılan taciz ateşi sonucu Piyade Teğmen Ömer Bağra'nın şehit olduğu duyuruldu.

Bakanlığın açıklamasında şu ifadeler yer aldı:

"Pençe-Kilit Operasyonu bölgesinde 12 Ağustos 2022 tarihinde bölücü terör örgütü mensupları tarafından açılan taciz ateşi sonucu kahraman silah arkadaşımız P.Tğm. Ömer BAĞRA şehit olmuştur.

Bizleri derin bir acı ve üzüntüye boğan bu olayda hayatını kaybeden aziz şehidimize Allah’tan rahmet; kederli ailesine, Türk Silahlı Kuvvetleri ile asil milletimize başsağlığı ve sabır dileriz."