Pençe Kilit Operasyonu şehidi Ömer Bağra son yolculuğuna uğurlandı! Şehit yakınları Kürtçe ağıt yaktı, gözyaşı döktü

Pençe Kilit Operasyonu bölgesinde teröristlerin açtığı taciz ateşi sonucu şehit olan Piyade Teğmen Ömer Bağra, memleketi Siirt Şirvan'da düzenlenen cenaze töreni sonrası toprağa verildi.

Bölge Gündem Editör Ekibi
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Pençe Kilit Operasyonu şehidi Ömer Bağra son yolculuğuna uğurlandı! Şehit yakınları Kürtçe ağıt yaktı, gözyaşı döktü

Irak'ın kuzeyindeki teröristlerin etkisiz hale getirilmesi amacıyla başlatılan Pençe Kilit Operasyonu'ndan acı haber gelmiş, Milli Savunma Bakanlığı terör örgütü mensupları tarafından açılan taciz ateşi sonucu Piyade Teğmen Ömer Bağra'nın şehit olduğu duyurmuştu.

Pençe Kilit Operasyonu şehidi Ömer Bağra son yolculuğuna uğurlandı! Şehit yakınları Kürtçe ağıt yaktı, gözyaşı döktü

NAAŞI KÖYÜNE BABA EVİNE GETİRİLDİ

Şehidin cenazesi bugün Siirt 3. Komando Tugay Komutanlığı'nda düzenlenen törenin ardından kara yolu ile Şirvan'ın Nallıkaya köyüne getirildi.

Şehidin Türk bayrağına sarılı naaşı, köydeki Yeni Cami'de İl Müftü Yardımcısı Fevzettin Sönmez'in kıldırdığı cenaze namazının ardından baba evine getirildi.

Pençe Kilit Operasyonu şehidi Ömer Bağra son yolculuğuna uğurlandı! Şehit yakınları Kürtçe ağıt yaktı, gözyaşı döktü

ŞEHİT YAKINLARI KÜRTÇE AĞIT YAKTI

Burada şehit yakınları Kürtçe ağıt yaktı, gözyaşı döktü.

Şehidin cenazesi, helallik alınmasının ardından omuzlarda taşınarak getirildiği köy mezarlığında toprağa verildi.

Pençe Kilit Operasyonu şehidi Ömer Bağra son yolculuğuna uğurlandı! Şehit yakınları Kürtçe ağıt yaktı, gözyaşı döktü

Cenaze törenine, şehidin yakınlarının yanı sıra Tarım ve Orman Bakan Yardımcısı Veysel Tiryaki, Vali Osman Hacıbektaşoğlu, Şırnak Jandarma Bölge Komutanı Tuğgeneral Tekin Aktemur, Siirt İl Jandarma Komutanı Tuğgeneral Uğur Ertekin, Siirt 3. Komando Tugay Komutan Vekili Binbaşı Hüseyin Altınışık, İl Emniyet Müdürü Hakan Yıldırımoğlu, Siirt Üniversitesi Rektörü Prof. Dr. Nihat Şındak, kurumlar ve sivil toplum kuruluşlarının temsilcileri, askerler ve vatandaşlar katıldı.

Pençe Kilit Operasyonu şehidi Ömer Bağra son yolculuğuna uğurlandı! Şehit yakınları Kürtçe ağıt yaktı, gözyaşı döktü

Şehit Piyade Teğmen Ömer Bağra kimdir? Kaç yaşında? Nereli? Evli mi, bekar mı?Şehit Piyade Teğmen Ömer Bağra kimdir? Kaç yaşında? Nereli? Evli mi, bekar mı?

Pençe Kilit Operasyonu bölgesinden yürek yakan haber: Piyade Teğmen Ömer Bağra şehit olduPençe Kilit Operasyonu bölgesinden yürek yakan haber: Piyade Teğmen Ömer Bağra şehit oldu

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