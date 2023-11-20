Pendik Belediyesi, öğretmenlerini doğa kampında ağırladı

Pendik Belediyesi, Pendik İlçe Milli Eğitim Müdürlüğü iş birliğiyle Öğretmenler Günü münasebetiyle öğretmenleri Gençlik Kampı’nda ağırladı.

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Pendik Belediyesi, öğretmenlerini doğa kampında ağırladı

Pendik Belediyesi, öğretmenler günü münasebetiyle öğretmenleri, Gençlik Kampı’nda ağırladı.

Öğretmenler gününü aktivitelerle kutladılar

Pendik İlçe Milli Eğitim Müdürlüğü iş birliğiyle yapılan etkinlikler 4 gün boyunca gruplar halinde gerçekleştirildi. Gençlik Kampı’nda ağırlanan öğretmenler kamp alanında voleybol, okçuluk, basketbol, doğa yürüyüşü, futbol ve canlı langırt gibi sportif aktiviteler yaptı.

Pendik Belediyesi, öğretmenlerini doğa kampında ağırladı

Bunun yanı sıra temiz havada ikramlar eşliğinde güzel vakit geçiren öğretmenler yılın stresini üzerlerinden attı.

Pendik Belediyesi, öğretmenlerini doğa kampında ağırladı

Pendik Belediyesi, öğretmenlerini doğa kampında ağırladı

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KAYNAK: İhlas Haber Ajansı (İHA)

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