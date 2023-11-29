Pendik Belediyesi estetik dokunuşlarla caddelere prestij kazandırdı!

Esenyalı Necmettin Erbakan ve 19 Mayıs Caddesi’nin trafiğe kapalı bölümünü “prestij” haline getiren Pendik Belediyesi Fevzi Çakmak, Kaynarca Deniz, Esenler Rıfat Ilgaz ve Kavakpınar Abdi İpekçiCaddelerine dekoratif aydınlatma sistemi kurdu. Belediye ekipleri şimdi dört caddeye daha dekoratif aydınlatma sistemi kuruyor.

Pendik Belediyesi caddelere prestij kazandırdı

Pendik Belediyesi ilçedeki caddeleri yenileyerek kente değer katmayı sürdürüyor. Geçtiğimiz günlerde Esenyalı Necmettin Erbakan ve 19 Mayıs Caddesi’nin trafiğe kapalı bölümünü “prestij cadde” haline getiren Pendik Belediyesi Fevzi Çakmak, Kaynarca Deniz, Esenler Rıfat Ilgaz ve Kavakpınar Abdi İpekçiCaddelerine dekoratif aydınlatma sistemi kurdu. Yeni aydınlatmalarla caddeler çok daha estetik bir görünüme kavuşurken özellikle geceleri ışıl ışıl görüntüsüyle bölge sakinleri tarafından büyük beğeniyle karşılandı.

Ekipler dört farklı caddede çalışıyor

Belediye ekipleri dört yeni cadde de daha çalışmaya başladı. Sapanbağları Yeni Mithatpaşa, Sülüntepe Mevlana, Fevzi Çakmak Marmara ve Çamçeşme Kemalpaşa Caddelerinde çalışan ekipler caddelerin tamamına dekoratif aydınlatma sistemi kuruyor. Yıl sonuna doğru tamamlanması planlanan çalışmayla birlikte bu caddeler de geceleri ışıl ışıl olacak.

Sırada yeni caddeler var

Öte yandan Pendik Belediyesi ekipleri uygun görülen caddelere dekoratif aydınlatma sistemi kurmayı sürdürecek. Şu anda planlanan iki yeni cadde daha var. Bu caddeler Orhangazi Mahallesi Vatan Caddesi ve Güzelyalı Yavuz Selim Caddesi. Ekipler önümüzdeki günlerde bu caddelerde çalışmaya başlayacak.

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