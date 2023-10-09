Pendikspor Osman Özköylü ile yollarını ayırdı, Son maçında taraftarlar istifasını istemişti

Trendyol Süper Lig ekiplerinden Pendikspor, Teknik Direktör Osman Özköylü ile yollarını ayırdı.

"İSTİFA ETMİYORM PENDİKSPOR BENİM ÇOCUĞUM" DEMİŞTİ

Süper Lig'in yeni ekiplerinden Pendikspor, ligde 8 haftada topladığı 4 puanın ardından teknik direktör Osman Özköylü ile yollarını ayırdı. Kırmızı-beyazlılar, ilk kez mücadele ettiği Süper Lig'de 8 maça çıkarken, 4 beraberlik, 4 mağlubiyet aldı ve henüz galibiyetle tanışamadı. 25 Ekim 2021 tarihinde takımın başına geçen Özköylü, sezon sonunda takımını 1. Lig'e taşıdı. 2022-2023 sezonunda ise 1. Lig'de 67 puan toplayan Pendikspor, normal sezonu 3. tamamladı ve play-off oynama hakkı elde etti. Play-off finalinde Bodrum FK'yı mağlup eden İstanbul ekibi tarihinde ilk kez Süper Lig'e yükseldi. Bu sezon ligde istediği sonuçları alamayan Pendikspor, 8 haftada 4 beraberlik ve 4 mağlubiyetle topladığı 4 puanla 18. sırada yer aldı.

Kırmızı-beyazlı takımla iki lig şampiyonluğu yaşayan deneyimli teknik adam, 70 maçta 34 galibiyet, 19 beraberlik ve 17 mağlubiyet elde etti.

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