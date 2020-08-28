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  3. Pendikspor’da Mustafa Şahinyılmaz 2. kez başkan seçildi!

Pendikspor’da Mustafa Şahinyılmaz 2. kez başkan seçildi!

Pendikspor Kulübü Olağan kongresi yapıldı. Mevcut Başkan Mustafa Şahinyılmaz, kongrede 2. kez başkan seçildi.

Pendikspor’da Mustafa Şahinyılmaz 2. kez başkan seçildi!

TFF 2.lig’te mücadele eden Pendikspor’un olağan kongresi 28 Ağustos cuma günü Yunus Emre Kültür ve Sanat  Merkezi’nin konferans salonunda gerçekleştirildi. 

Kongreye Pendik Belediye Başkanı Ahmet Cin, Pendik Kızılay Şube Başkanı Nurettin Beşinci’nin  yanı sıra geçmişten bugüne Pendikspor’da başkanlık yapmış bir çok isim kongrede yer aldı. Kongrenin divan başkanlığını her zaman olduğu gibi Bülent Aydın yaptı. 

Konuşmaların ardından, açık oy usulü ile oylama yapılarak  Mustafa Şahinyılmaz 2. kez başkanlığa layık görüldü.

Pendikspor’da Mustafa Şahinyılmaz 2. Kez başkan seçildi!

TEŞEKKÜR KONUŞMASI

Yapılan oylamanın ardından Mustafa Şahinyılmaz, teşekkür konuşması gerçekleştirerek bu göreve layık gören tüm delegelere teşekkür etti. Desteklerinden dolayı ayrıca, Pendik Belediyesine ve Belediye Başkanı Ahmet Cin’e  de teşekkür etmeyi unutmadı.

Pendikspor’da Mustafa Şahinyılmaz 2. Kez başkan seçildi!

UMUTLUYUZ

Sezona umutlu girdiklerini aktaran Şahinyılmaz,  güzel bir fikstürün kendilerini beklediklerini belirterek, Pendikspor’un eski tecrübesiyle bu yıl başarılı olacaklarını inandıklarını belirtti.

Pendikspor’da Mustafa Şahinyılmaz 2. Kez başkan seçildi!

Pendikspor’da Mustafa Şahinyılmaz 2. Kez başkan seçildi!

Berkem Temizel
Gece Editörü


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