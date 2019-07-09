Pendik'te dehşet saçan baklavacı magandaların iddianamesi hazırlandı Pendik’te hamile kadının içinde bulunduğu araca saldırmaları sonrası tutuklanan Hasan Sel ve Hüseyin Sel hakkında “kara ulaşım araçlarını kaçırma veya alıkoyma”, “mala zarar verme” ve cebir, tehdit veya hile kullanarak kişiyi hürriyetinden yoksun kılma” suçlarından 20'şer yıla kadar hapis istemiyle iddianame düzenlendi.

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