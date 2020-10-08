Doktorların dans ederek çektikleri tanıtım videosu sosyal medyada eleştiri yağmuruna tutulduSamsunspor'un yeni forveti Tomane: “Gol atmayı seviyorum”Kaymakam Kaya ve Belediye Başkanı Cin, basın mensuplarıyla buluştuKayınpederini öldüren Süleyman Gürbüz: Aslında kayınvalidemi vuracaktım!OPEC'in 'Dünya Petrol Görünümü' raporu yayımlandı: Tarihin en büyük çöküşü!Niğde'de kaza: Hasta taşıyan midibüsle otomobil çarpıştı, 1 ölüArap ülkelerinde, koronavirüste son durum: Ölü sayıları artıyorTekirdağ'da hortum paniği!Diego Perotti: Emre Belözoğlu beni çok istediBilim Kurulu üyesi Kayıpmaz açıkladı! Üniversitelerde o bölümler açılabilir
İstanbul23 °C
  1. HABERLER
  2. YEREL
  3. Pendik'te düzenlenen sosyal mesafeli futbol turnuvasının galibi belli oldu!

Pendik'te düzenlenen sosyal mesafeli futbol turnuvasının galibi belli oldu!

Türkiye Amatör Spor Haftası kapsamında Pendik Belediyesi tarafından Türkiye’de ilk kez düzenlenen Sosyal Mesafeli Futbol Turnuvası'nda Kurtköy Spor Kulübü, Velibaba Spor Kulübü'nü 4-2 yenerek şampiyonluğunu kutladı. Pendik Belediye Başkanı Ahmet Cin ise dereceye giren takımlara ödüllerini takdim etti.

Pendik'te düzenlenen sosyal mesafeli futbol turnuvasının galibi belli oldu!

Türkiye’de ilk kez Pendik Belediyesi tarafından düzenlenen Sosyal Mesafeli Futbol Turnuvası'nın kazananı Kurtköy Spor Kulübü olurken maçta dereceye giren takımlara Pendik Belediye Başkanı Ahmet Cin ödüllerini verdi.

Pendik Millet Bahçesi’nde düzenlenen Sosyal Mesafeli Futbol Turnuvası’na 10 takım katıldı. “Türkiye Amatör Spor Haftası” dolayısıyla Türkiye’de ilk kez düzenlenen turnuvada Velibaba Spor Kulübü’ne karşı 4-2’lik üstünlük sağlayan Kurtköy Spor Kulübü, şampiyon oldu.

Pendik'te düzenlenen sosyal mesafeli futbol turnuvasının galibi belli oldu!

AHMET CİN ÖDÜLLERİ TAKDİM ETTİ

Dereceye giren takımlara kupa ve madalyalarını Belediye Başkanı Ahmet Cin takdim etti. Etkinlik sonunda Amatör Spor Kulüpleri yöneticileriyle birlikte gösteri maçı yapan Başkan Ahmet Cin, “Pendik Millet Bahçemizde düzenlediğimiz Sosyal Mesafeli Futbol Turnuvası'nda gençlerimizin heyecanlarına ortak olduk. Turnuvaya katılan tüm takımlarımızı tebrik ederim.” dedi.

Pendik'te düzenlenen sosyal mesafeli futbol turnuvasının galibi belli oldu!

MAÇLAR SOSYAL MESAFE KURALLARI ÇERÇEVESİNDE GERÇEKLEŞTİ

Sosyal Mesafeli Futbol Turnuvası, Pendikspor Ampute Futbol Takımının açılış maçıyla başladı. Turnuvaya; Pendikspor Kulübü, Pendik Doğanspor Kulübü, Pendik Dolayoba Spor Kulübü, Pendik Velibaba 571 Şahingücü Spor Kulübü, Pendik Harmandere Spor Kulübü, Pendikgücü Gençlik ve Spor Kulübü, Pendik Velibaba Spor Kulübü, Pendik Yenişehir Kartalları Spor Kulübü, Kurtköy Spor Kulübü ve Kaynarca Spor Kulübü katıldı. Sosyal mesafe kuralı gereği her biri yirmişer metrekare genişliğinde 18 bölmeyi kullanarak birbirleriyle mücadele etmesi futbolcuları zorlarken izleyenlere keyifli dakikalar yaşattı.

Pendik'te düzenlenen sosyal mesafeli futbol turnuvasının galibi belli oldu!

Okan Gül
Video Editörü


GÜNÜN ÖNEMLİ HABERLERİ
HABERE YORUM KAT