Pendik'te düzenlenen sosyal mesafeli futbol turnuvasının galibi belli oldu!

Türkiye’de ilk kez Pendik Belediyesi tarafından düzenlenen Sosyal Mesafeli Futbol Turnuvası'nın kazananı Kurtköy Spor Kulübü olurken maçta dereceye giren takımlara Pendik Belediye Başkanı Ahmet Cin ödüllerini verdi.

Pendik Millet Bahçesi’nde düzenlenen Sosyal Mesafeli Futbol Turnuvası’na 10 takım katıldı. “Türkiye Amatör Spor Haftası” dolayısıyla Türkiye’de ilk kez düzenlenen turnuvada Velibaba Spor Kulübü’ne karşı 4-2’lik üstünlük sağlayan Kurtköy Spor Kulübü, şampiyon oldu.

AHMET CİN ÖDÜLLERİ TAKDİM ETTİ

Dereceye giren takımlara kupa ve madalyalarını Belediye Başkanı Ahmet Cin takdim etti. Etkinlik sonunda Amatör Spor Kulüpleri yöneticileriyle birlikte gösteri maçı yapan Başkan Ahmet Cin, “Pendik Millet Bahçemizde düzenlediğimiz Sosyal Mesafeli Futbol Turnuvası'nda gençlerimizin heyecanlarına ortak olduk. Turnuvaya katılan tüm takımlarımızı tebrik ederim.” dedi.

MAÇLAR SOSYAL MESAFE KURALLARI ÇERÇEVESİNDE GERÇEKLEŞTİ

Sosyal Mesafeli Futbol Turnuvası, Pendikspor Ampute Futbol Takımının açılış maçıyla başladı. Turnuvaya; Pendikspor Kulübü, Pendik Doğanspor Kulübü, Pendik Dolayoba Spor Kulübü, Pendik Velibaba 571 Şahingücü Spor Kulübü, Pendik Harmandere Spor Kulübü, Pendikgücü Gençlik ve Spor Kulübü, Pendik Velibaba Spor Kulübü, Pendik Yenişehir Kartalları Spor Kulübü, Kurtköy Spor Kulübü ve Kaynarca Spor Kulübü katıldı. Sosyal mesafe kuralı gereği her biri yirmişer metrekare genişliğinde 18 bölmeyi kullanarak birbirleriyle mücadele etmesi futbolcuları zorlarken izleyenlere keyifli dakikalar yaşattı.