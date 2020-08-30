Günlük burç yorumları 30 Ağustos Pazar 2020Pendik'te yangın! Vatandaşlar yangını söndürebilmek için seferber olduKörfez ilçe Belediye Başkanı Söğüt, koronavirüse yakalandıMeteoroloji Genel Müdürlüğü duyurdu! Sıcak havalar kavurmaya devam edecekGaziantep'te zincirleme kaza: 1 ölü 5'i ağır 9 yaralıOrdu'ya şehit ateşi düştü."Şehit Arslantürk, yarın son yolculuğuna uğurlanacak"Meral Akşener; "1071'den 851 yıl sonra, 'Ecdadımız son sözü söyledi"Pendik'te iki grup arasında çıkan silahlı kavgada 2 kişi yaralandıGaziantep'in Nurdağı ilçesinde meydana gelen trafik kazasında 1 kişi öldü 9 kişi yaralandıCHP İzmir Gençlik Kolları Kongresi'ndeki arbedede darp edilen gazeteciler şikayetçi oldu
İstanbul26 °C
  1. HABERLER
  2. GÜNDEM
  3. Pendik'te yangın! Vatandaşlar yangını söndürebilmek için seferber oldu

Pendik'te yangın! Vatandaşlar yangını söndürebilmek için seferber oldu

Pendik’in Kaynarca Mahallesi'ndeki otluk alanda yangın meydana geldi. İlk müdahale pazarda bulunan esnaf ve vatandaşlardan geldi. Esnaf ve çevredeki vatandaşlar bahçe hortumu ile yangını söndürmeye çalıştı. Ardından ihbar üzerine olay yerine gelen itfaiye ekipleri yangını kontrol altına aldı.

Pendik'in Kaynarca Mahallesi Ankara Caddesi üzerinde bir otelin yanındaki boş arsada yangın yangın çıktı. Otluk alanda çıkan yangın kısa süre içerisinde ağaçlık alana sıçradı. Pazarcı esnafı ve çevrede bulunan vatandaşlar yangını söndürebilmek için var gücüyle çalıştı. 

Vatandaşlar, yangına müdahale ederek bahçe hortumu ile yangını söndürmeye çalıştı. İhbar üzerine olay yerine gelen itfaiye ekipleri yangını söndürerek kontrol altına aldı.

Pendik'te yangın! Vatandaşlar yangını söndürebilmek için seferber oldu

''MÜDAHALE EDİLMESEYDİ BURASI KOMPLE YANACAKTI''

Zafer Ayan, “Pazar içerisinde duman gördük. Otelin olduğu yere geldik. Baktık alevler geliyor. Havanın sıcaklığının etkisi ile bir anda yayıldı. İtfaiye geldi, söndürdü” şeklinde konuştu.

İbrahim Ercan, “Ben pazardaydım. Pazardaki millet yangını görünce panik yaptı. Pazardan geldiler müdahale ettiler. Alevler gittikçe yükseldi. Müdahale etmeselerdi burası komple yanacaktı” dedi.

Pendik'te yangın! Vatandaşlar yangını söndürebilmek için seferber oldu

Gülistan Başköy
Eğitim Editörü


GÜNÜN ÖNEMLİ HABERLERİ
HABERE YORUM KAT