Pendik'te yangın! Vatandaşlar yangını söndürebilmek için seferber oldu

Pendik'in Kaynarca Mahallesi Ankara Caddesi üzerinde bir otelin yanındaki boş arsada yangın yangın çıktı. Otluk alanda çıkan yangın kısa süre içerisinde ağaçlık alana sıçradı. Pazarcı esnafı ve çevrede bulunan vatandaşlar yangını söndürebilmek için var gücüyle çalıştı.

Vatandaşlar, yangına müdahale ederek bahçe hortumu ile yangını söndürmeye çalıştı. İhbar üzerine olay yerine gelen itfaiye ekipleri yangını söndürerek kontrol altına aldı.

''MÜDAHALE EDİLMESEYDİ BURASI KOMPLE YANACAKTI''

Zafer Ayan, “Pazar içerisinde duman gördük. Otelin olduğu yere geldik. Baktık alevler geliyor. Havanın sıcaklığının etkisi ile bir anda yayıldı. İtfaiye geldi, söndürdü” şeklinde konuştu.

İbrahim Ercan, “Ben pazardaydım. Pazardaki millet yangını görünce panik yaptı. Pazardan geldiler müdahale ettiler. Alevler gittikçe yükseldi. Müdahale etmeselerdi burası komple yanacaktı” dedi.