Pentagon toplanma kararı aldı! ABD Kanada hava sahasında tanımlanamayan cisim krizi!

Kuzey Amerika Hava Savunma Komutanlığı (NORAD) 4 Şubat Çin'e ait yüksek irtifa balonunu Güney Carolina kıyılarında düşürmüş ardından ise Alaska ve Kanada üzerinde tanımlanamayan ABD ile Kanada sınırında uçan, tanımlanamayan bir cisim için harekete geçti.

NORAD'ın, ABD-Kanada sınırında yer alan Michigan ve Huron gölleri bölgesini kısa süreliği uçuşa kapatmasının ardından, tanımlanamayan bir cismi daha düşürdüğü ortaya çıktı.

PENTAGON'DAN AÇIKLAMA GELDİ

Pentagon, 9 Şubat’ta Alaska üzerinde tanımlanamayan bir cisim düşürdüklerini duyurdu. Dün ise, Kanada Başbakanı Justin Trudeau, ABD ile Kanada'nın Yukon bölgesi üzerinde cismi düşürdüklerini açıklamıştı. Pentagon'dan bu konuya ilişkin bir açıklama geldi. Pentagon Sözcüsü Tuğgeneral Patrick Ryder, yaptığı yazılı açıklamada, ABD Başkanı Joe Biden'ın talimatı üzerine söz konusu cismin bir ABD F-16'sı tarafından düşürüldüğünü duyurdu.

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"BİR TEHDİT OLARAK DEĞERLENDİRDİK"

Düşürülmeden önce cismin 20 bin fit irtifada uçtuğunu belirten Ryder, "Rotası ve irtifası sivil havacılık için bir tehlike olabileceği de dahil olmak üzere bu cisim endişelere yol açtı." dedi.

Sözcü, açıklamasında; "Kuzey Amerika Hava Savunma Komutanlığı (NORAD), cismi pazar sabahı tespit etti, görsel ve radar takibini sürdürdü. Uçuş rotası ve radar verilerine dayanarak, bu cismin, Montana'daki hassas savunma bölgelerinin üzerinde alınan radar sinyaline makul bir şekilde uyumlu olduğunu söyleyebiliriz. Yerdeki herhangi bir şeye yönelik kinetik bir askeri tehdit olarak değerlendirmedik ancak güvenli bir uçuş tehlikesi ve potansiyel gözetleme yetenekleri nedeniyle bir tehdit olarak değerlendirdik." ifadelerine yer verdi.