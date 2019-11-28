Perşembe günü duası nedir? Perşembe günü okunacak dua, zikirleri sureler, esmalar

Perşembe gününün gelmesiyle bu günde oknuacak sureler araştırılmaya başlandı. Peki Perşembe günü duası nedir? Perşembe günü okunacak dua, zikirleri sureler nelerdir? Tüm merak edilenler haberimizde...

PERŞEMBE GECESİ OKUNACAK DUALAR, SURELER NELERDİR?

Perşembeyi Cumaya Bağlayan gece “Her türlü hayırlı dilek ve her Türlü Sıkıntı için Yasin Süresi”

Helal Kazanç Rızkın artması için, Tüm Hayrlı dileklerimizin kabulu için, Ümmeti Muhammedin Dünyevi ve Uhrevi tüm sıkıntılarının giderilmesi için…

Özellikle Borcu Çok Olan, Maddi Sıkıntısı Olan Geçim Sıkıntısı Çekenler için okunabilecek dua

Perşembeyi Cumaya bağlayan gece abdest alınır…

Başlamadan önce

1- İstiğfar: 70 kere “Estağfirullah el azim ve etübü ileyh”

2- Salavat :70 kere ”Allahümme salli ala seyyidina Muhammedin ve ala alihi ve sahbihi ve sellim”

3-Yasin’i Şerifi Okumaya Başlamadan Önce Yapılacak Dua

Duanın Türkçe okunuşu:

Allahümme inni es’elüke sabran cemilen ve kalben selima. ve lisanen zakira. ve düaen müstecaba. ve kitaben yemina. verizkan halalen. ve ne ıymen mukıymen. ve cenneten ve hariran. ve nadratan ve sürura. ya kadıye’l hacat. ya mucibe’d deavat. ya kaşife’d-durri ve’l-beliyyat. ya ali-me’s-sirri ve’l hafiyyat. ik’dı haceti fi hazihi’ssaati’l-mübaraketi. bi hurmeti Yasin. ve’l-Kur’ani’l-Kerim. fe iza kada emran fe innema yekulü lehu kün fe yekun, fe süb’hane’llezi bi yedihi melekutü küll, şey’in ve ileyhi terceun. ve sallellahü ala seyyidina muhammedin ve ala alihi ve sahbihi ecmeıyn.

Duanın Anlamı:

Ey Allahım. Senden güzel sabır, temiz kalp, konuşan dil, kabul olunan dua, cenneti kazandıracak amel defteri, helal rızık, devam edici nimet, cennet elbiseleri, güzel mutluluk istiyorum. Ey ihtiyaçları gideren, Ey davetlere icabet eden, ey bela ve yoksullukları gideren, ey sırları ve gizlilikleri bilen, dilediğimi kabul et ve ihtiyaçlarımı gider Şu mübarek saatte Yasin ve kur-anı kerim hürmetine. Çünkü sen bir şeyin olmasını istediğinde ona sadece ol dersin o da hemen oluverir ve her şeyin saltanatı kendi elinde olan ve her şeyin ve hepimizin kendisine döneceğimiz rabbimiz seni tesbih ederim.

YÂSİN-İ ŞERİF “Selâmün kavlen mir rabbir rahîm” ve DUASI

Selâmun kavlen min rabbin rahîm(rahîmin)

Anlamı: Çok merhametli olan Rab’den bir söz olarak (kendilerine) “Selâm” (vardır).

Besmele-i şeriften sonra 3 İhlas ve 1 defa Fatiha suresini okunur, sonra Yâsîn sûresini okumaya başlanır. ”Selâmün kavlen min rabbir rahîm” Ayetine geldiği zaman 21 defa bu Ayeti tekrar edip, Yasin Suresi tamamlanır. Yâsîn’i bitirdikten sonra şu duayı okunur.

YÂSİN-İ ŞERİF Bittikten sonra okunacak DUA

“Allâhümme innî eselüke bi hakki hâzihis sûretiş şerîfeti bi hakki Selâmün kavlen mir rabbir rahîm. En terzuknî rizkan halâlen tayyiben allâhümme innî eûzü bike min şiddetil fakri ve belâed dîne allâhümmec alenî mineş şâkirîn.”

Dua edip, niyazda bulunup SALAVAT – FATİHA okunur.

Perşembe gecesi dünya ve ahiret mutluluğu için Araf Suresi okunur.

Perşembeyi Cumaya bağlayan gece (Cuma Gecesi) bahtın açılması için , izzet ve saadet, mutluluk için Yusuf Suresi okunur.

Zor işlerin açılması, her müşkülün halli için Perşembe Gecesi 21 defa Kadir Suresi okunur.

PERŞEMBE GÜNÜ OKUNACAK ESMALAR NELERDİR?

Ya Kuddüs–170 Kere Okunur

Maddi” ve manevi her türlü temizliğe sahip olmak, ruhî hastalıklardan kurtulmak için

Ya Müheymin – 145 Kere Okunur

İnsanlardan korunmak, düşüncelerini anlamak ve romatizma için.

Ya Mütekebbir – 662 Kere Okunur

İzzet, şeref ve büyüklüğe erişmek, halk tarafından sevilmek için

Ya Alîm – 150 Kere Okunur

İlim zenginliğine ulaşıp marifet sahibi ve âlim olmak için.

Ya Kâbıd – 903 Kere Okunur

Zalimin zulmünden kurtulmak; düşmanlarından korunmak için

Ya Semi’ – 180 Kere Okunur

Duaların kabul olması ve Kulak rahatsızlıkları için

Ya Kebîr – 232 Kere Okunur

Maddi-manevi büyüklük kazanmak; saygı ve hürmet görmek için.

Ya Mücib – 55 Kere Okunur

Duaların kabul olunması; sözlerinin dinlenmesi için

Ya Şehîd – 319 Kere Okunur

Şehit olmak, heybetli olmak ve halk arasında sevilmek için.

Ya Hamîd – 68 Kere Okunur

Kazancın genişlemesi, Allaha çokça hamd etmek, yardım istemek için

Ya Mübdi’ –56 Kere Okunur

Her işte muvaffak olmak, ummadığı yerden yardım görmek için

Ya Kayyûm–156 Kere Okunur

Her işte yardımı Allahtan beklemek, isteklerine kavuşmak, rızkın devamı…

Ya Samed–134 Kere Okunur

Hiç kimseye muhtaç olmamak için.

Ya Tevvâb – 409 Kere Okunur

Tövbelerin kabul olması için

Ya Muksit – 209 Kere Okunur

Eşlerin arasını düzeltmek ve adaletli olmak için.

Ya Câmi’ – 114 Kere Okunur

Küsleri barıştırmak ve hayırların toplanması için

Ya Bedi’ – 86 Kere Okunur

Allahın yardımına nail olmak, maddi manevi güzelliğe sahip olmak ve saç için

PERŞEMBE GÜNÜ OKUNACAK DİLEK DUASI NEDİR?

Kimki Perşembe günü aşağıdaki dilek duasını okursa Allah inşallah dileğini kabul eder.

Bismillahirrahmanirrhıym

Allahümme rabbena lekel hamdü küllüh.Ve lekel mülkü küllüh.Ve bi yedikel hayru küllüh.Ve ileyke yerciul emru küllüh.Ve ala niyetühu ve sirruh.

Ve enete münteşeh şani küllih.Sübhane zil mülki vel melekut.Sübhane zil izzeti vel ceberut.Sübhanel hayyillezi la yemut.

Sübhanel melikil haliym.Sübhanellahil vahidil azıym.Tebarekallahü ahsenül halıkıyn.Allahümme inni euzü bike minel küfri ba’del iman.Ve mined dalaleti ba’del hüda.Ve minel hevani ba’del kerameh.

Ve minez zülli ba’del ızzi.Ve minel hılafi ba’del kabul.Allahümme entel evvelü fe leyse kableke şey.Ve entel ahiru fe leyse ba’deke şey.Ve entez zahiru fe leyse fevkake şey.Ve entel batinü fe letse duneke şey.Ve entel kahiru fevka ıbadik.Vel bakıy ba’de fenai halkıke ve entel azizül hakim.

Sübhaneke tebarakte ve tealeyte amma yekulüz zalimüne ulüvven kebira.Velhamdü lillahi hamden kesira.Bi rahmetike ya erhamer rahimin.

Ve sallellahü ala seyyidina muhammedin ve ala alihi ve sahbihi ecmaıynet tayyıbiynet tahırin.

CUMA GECESİ KEHF SURESİ OKUMANIN FAZİLETLERİ NELERDİR?

Cuma gecesi Kehf suresi okuyan, kıyamette, yerden göğe kadar bir nurla aydınlanır. İki Cuma arasında işlediği günahlar da affolur. [Tergib]

Cuma günü 80 salevat getirenin, 80 yıllık günahı affolur. [Dare Kutni]

Cuma günü veya gecesi Duhan suresini okuyana Cennette bir köşk ihsan edilir. [Taberani]

Cuma gecesi Yasin suresini okuyanın, günahları affedilir. [İsfehani]

Cuma günü gusledenin günahları affolur. [Taberani]

Cuma günü sabah namazından önce, "Estagfirullahelazim ellezi la ilahe illa hüvel hayyel kayyume ve etubü ileyh" okuyanın, deniz köpüğü kadar da olsa günahları affolur. [İbni Sünni]

Cuma günü akşama doğru “Yâ Veliyy” ism-i şerifini okuyanların hayırlı dilekleri kabul olunur.

Cuma gecesi 1000 defa “Yâ Muhsî” ism-i şerifini okuyanın kıyamet gününde hesabı kolay olur.

Cuma günü 1000 defa “Yâ Vâlî” ism-i şerifini okuyarak dua edenin duası kabul olur, işleri kolaylaşır.

10 hafta süreyle Cuma günleri onar defa “Yâ Ganiyy, Yâ Muğni” ism-i şeriflerini okuyan zengin olur.

Cuma geceleri 100 defa “Yâ Dârr” ism-i şerifini okumaya devam eden Cenabı Hakka yakın olur ve zarar verici şeylerden emin olur.

Cuma namazından sonra yüz defa “Yâ Gafur” ism-i şerifini okuyanlar af olunur.

Cuma namazında hutbe esnasında yüz defa “Ya Basîr” ism-i şerifini okuyanı Cenab-ı Allah hidayete erdirir, kalp gözünü açar.

Cuma Günü ”YA VELİYYÜ YA ALLAH” esmasını (1000) defa zikreden kişi her istediğine kavuşur.

Cuma günü “LA İLAHE İLLALAHÜ’L MELİKÜ’L HAKKU’L- MÜBİN” (200) defa zikreden Kişi Allah’tan ne isterse verilir.

Cuma günü Sabah 'YA-RAKİB esması (312) defa zikrederek istegini Allah’a bildirrisen isteğin kabul olur.

CUMA GÜNÜ 7 DEFA İHLAS OKUYANIN...

Cuma namazından sonra, yedi defa ihlas ve muavvizeteyn okuyanı, Allahü teâlâ, bir hafta, kazadan, beladan, kötü işlerden korur. [İ.Sünni]

CUMA GÜNÜ OKUNACAK DUALAR

Cuma günü ikindi namazı ile güneş batmasına kadar olan zaman diliminde Allah’dan isteyin.

Cuma günü ”La ilahe illa ente ya hannanü ya mennanü ya bedias semavati vel erdi ya zel celali vel ikram”” bu dua ile dua eder ve Allah’dan isterse, Allah mutlaka duanıza karşılık verir.