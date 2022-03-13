Philip Morris grubu ürünlerine zam yaptı! En ucuz sigara 23,5 TL oldu! İşte yeni fiyat listesi! Philip Morris grubu sigaralarına zam yaptığını duyuruldu. Buna göre 2 TL'lik zam ile en düşük sigaranın fiyatı 23,5 TL oldu.

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