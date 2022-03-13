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  3. Philip Morris grubu ürünlerine zam yaptı! En ucuz sigara 23,5 TL oldu! İşte yeni fiyat listesi!

Philip Morris grubu ürünlerine zam yaptı! En ucuz sigara 23,5 TL oldu! İşte yeni fiyat listesi!

Philip Morris grubu sigaralarına zam yaptığını duyuruldu. Buna göre 2 TL'lik zam ile en düşük sigaranın fiyatı 23,5 TL oldu.

Philip Morris grubu ürünlerine zam yaptı! En ucuz sigara 23,5 TL oldu! İşte yeni fiyat listesi!

Sigara fiyatlarına yaklaşık yüzde 8’lik bir zam gelirken güncel fiyatlar 23,5 TL ve 27 TL arasında değişiklik gösterdi.

Böylece yaygın olarak tüketilen bu ürün grubunun sigarları 2 TL daha zamlanmış oldu.

Philip Morris grubu ürünlerine zam yaptı! En ucuz sigara 23,5 TL oldu! İşte yeni fiyat listesi!

ORTALAMA FİYAT 22.7 TL'YE YÜKSELDİ

Ocak ayında sigaraya gelen yüksek zamlarla birlikte sektörde ortalama paket fiyatı 18,7 TL'den yaklaşık 22,7 TL'ye yükselmişti.

Sigaranın enflasyon sepetinde alkolle birlikte yüzde 5 civarında bir ağırlığı bulunuyor. 

Philip Morris grubu ürünlerine zam yaptı! En ucuz sigara 23,5 TL oldu! İşte yeni fiyat listesi!

{TITLE_STRIP}Sigaraya ne kadar zam geldi? Hangi tütün markaları zamlandı? En düşük sigara fiyatları 13 Mart 2022 Pazar | Güncel sigara fiyatları

 

Bölge Gündem Editör Ekibi
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