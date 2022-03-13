Sigaraya ne kadar zam geldi? Hangi tütün markaları zamlandı? En düşük sigara fiyatları 13 Mart 2022 Pazar | Güncel sigara fiyatları​​​​​​​

Philip Morris grubu sigaralarına zam yaptığını duyurdu. Buna göre 2 TL'lik zam ile en düşük sigaranın fiyatı 23,5 TL oldu. Peki, Sigaraya ne kadar zam geldi? Hangi tütün markaları zamlandı? İşte En düşük sigara fiyatları 13 Mart 2022 Pazar...

ZAMLI SİGARA FİYATLARI LİSTESİ 13 MART 2022 PAZAR | EN UCUZ SİGARA MARKASI HANGİSİ 2022?

M.R 50 zamlı sigara fiyatı 25 TL

M.E zamlı sigara fiyatı 25 TL

M.E. Blue / SKY zamlı sigara fiyatı 25 TL

sigaraya zam mı geldi

M.T. Blue / Gray / White zamlı sigara fiyatı 26 TL

M. Red / Touch zamlı sigara fiyatı 27 TL

P. zamlı sigara fiyatı 27,50 TL

P. M. B. zamlı sigara fiyatı 26,50 TL

M. zamlı sigara fiyatı 25 TL

M.B. zamlı sigara fiyatı 24 TL

L. zamlı sigara fiyatı 24 TL



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C. zamlı sigara fiyatı 23,50 TL

L.M. zamlı sigara fiyatı 23,50 TL

Fiyatlar henüz kurum tarafından resmi olarak ilan edilmemiştir...