Piknik tüpü alev alınca panikleyip balkondan dışarı attı!

Şırnak'ın Cizre ilçesinde bir aile evinde yanan piknik tüpü ev sahibi, binanın altındaki kalabalığın dağılması için önce bağırarak uyardı, daha sonra yanan tüpü söndürmeyince balkondan caddeye attı.

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Piknik tüpü alev alınca panikleyip balkondan dışarı attı!

Şırnak'ın Cizre ilçesinde bir aile evinde yanan piknik tüpüne ev sakinleri müdahale edemeyince önce vatandaşı uyardı, sonra yanan tüpü balkondan aşağı attı. O anlar saniye saniye telefon kamerasına yansıdı.

PİKNİK TÜPÜ ALEV ALINCA NE YAPACAĞINI ŞAŞIRDI

Olay, Cizre ilçesi Yafes Caddesinde bulunan bir binanın 2'nci katındaki bir dairede meydana geldi. Edinilen bilgiye göre, evin balkonunda bir anda yanan piknik tüpü alev aldı. Ev sahibi, binanın altındaki kalabalığın dağılması için önce bağırarak uyardı, daha sonra yanan tüpü söndürmeyince balkondan caddeye attı.

Piknik tüpü alev alınca panikleyip balkondan dışarı attı!

Cep telefonu kamerasına yansıyan görüntülerde, alev topuna dönen tüpün kalabalığın ortasına düştüğü esnada vatandaşların etrafa koşarak dağıldığı görülüyor.

Etrafta bulunan bir vatandaş, üzerindeki kazağı çıkararak yanan tüpü patlamaması için söndürmeye çalışırken, esnaf ise su ile söndürmeye çalıştı. Olayda şans eseri ölen ya da yaralanan olmadı.

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KAYNAK: İhlas Haber Ajansı (İHA)

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