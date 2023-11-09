Yangın var dediler bakın ne çıktı! İtfaiye erini çok şaşırtan olay kamerada!

Bursa Büyükşehir Belediyesi Zafer İtfaiye Grubu personelleri, genç itfaiyeci Gürkan Karatekin’e bakın nasıl şaşırttı.

YAYINLAMA
Google News
Yangın var dediler bakın ne çıktı! İtfaiye erini çok şaşırtan olay kamerada!

Bursa Büyükşehir Belediyesi Zafer İtfaiye Grubu personelleri, arkadaşlarının doğum günü için farklı bir doğum günü sürprizi yaptı. "Yangın var" deyip harekete geçen, sirenleri çalan itfaiyeciler doğum günü olan genç meslektaşları için pasta mumunu söndürdü. İtfaiyeciler; o anları anbean kayda aldı.

Yangın var dediler bakın ne çıktı! İtfaiye erini çok şaşırtan olay kamerada!

Bursa Büyükşehir Belediyesi Zafer İtfaiye Grubu personellerinden, genç itfaiyeci Gürkan Karatekin’e sürpriz yapıldı. İtfaiye erleri genç arkadaşını, ‘iş yeri yangını var’ diyerek hızlı hareketlerle araca bindirdiler. Araca bindiğinde pastayı gören Karatekin, mutluluğunu gizleyemedi. Gürkan Karatekin, itfaiye erleri ile beraber pastayı üfleyerek 23'üncü yaşını kutladı.

Eskişehir’de ilginç hırsızlık kamerada! Kucağında oyuncak ayısıyla bakın ne çaldı!Eskişehir’de ilginç hırsızlık kamerada! Kucağında oyuncak ayısıyla bakın ne çaldı!

Yeni doğan bebeğini poşete koyup, camdan sokağa attı! Polislere verdiği tepki şoke etti!Yeni doğan bebeğini poşete koyup, camdan sokağa attı! Polislere verdiği tepki şoke etti!

Bursa’da iki grup birbirine girdi! Kavga ettiği adamın yüzüne uçan tekme attı!Bursa’da iki grup birbirine girdi! Kavga ettiği adamın yüzüne uçan tekme attı!

(ÇTSO) Başkanı Ahmet Çetin açıkladı: "Giderek artan işçi açığı nedeniyle üretimde sıkıntılar yaşanabilecektir"(ÇTSO) Başkanı Ahmet Çetin açıkladı: "Giderek artan işçi açığı nedeniyle üretimde sıkıntılar yaşanabilecektir"

KAYNAK: İhlas Haber Ajansı (İHA)

0
0
0
0
0
0
0
👍
👎
😍
😥
😱
😂
😡
HABERE YORUM KATMAK İÇİN TIKLAYIN
AK Parti mahallelere indi
AK Parti mahallelere indi
Babasından kalan eski evi biriktirdiği eşyalarla müzeye çevirdi
Babasından kalan eski evi biriktirdiği eşyalarla müzeye çevirdi
Fatih'in sefer anında gördüğünde: ''Lala, Lala, çeşmi cihan bu mu ola'' dediği bu ilçeye Rus turistler akın ediyor!
Fatih'in sefer anında gördüğünde: ''Lala, Lala, çeşmi cihan bu mu ola'' dediği bu ilçeye Rus turistler akın ediyor!
Karadeniz’in kadın reisleri! Karadeniz’in hırçın sularında tekne kullanıp eşleri ile birlikte balık avına çıkıp ağ atıyor!
Karadeniz’in kadın reisleri! Karadeniz’in hırçın sularında tekne kullanıp eşleri ile birlikte balık avına çıkıp ağ atıyor!
Son Haberler
Gazze'deki hükümetin Medya Ofisi açıkladı! İsrail, son 3 günde 8 hastaneyi bombaladı
Gazze'deki hükümetin Medya Ofisi açıkladı! İsrail, son 3 günde 8 hastaneyi bombaladı
Yangın var dediler bakın ne çıktı! İtfaiye erini çok şaşırtan olay kamerada!
Yangın var dediler bakın ne çıktı! İtfaiye erini çok şaşırtan olay kamerada!
Eskişehir’de ilginç hırsızlık kamerada! Kucağında oyuncak ayısıyla bakın ne çaldı!
Eskişehir’de ilginç hırsızlık kamerada! Kucağında oyuncak ayısıyla bakın ne çaldı!
Yeni doğan bebeğini poşete koyup, camdan sokağa attı! Polislere verdiği tepki şoke etti!
Yeni doğan bebeğini poşete koyup, camdan sokağa attı! Polislere verdiği tepki şoke etti!
Denizli'de vatandaşlar hamsiye doydu! 5 ton hamsiyi bedava dağıttılar
Denizli'de vatandaşlar hamsiye doydu! 5 ton hamsiyi bedava dağıttılar
Osmanlı zamanında hekimlerin tercih ettiği bu tesbih elleri dezenfekte ediyor
Osmanlı zamanında hekimlerin tercih ettiği bu tesbih elleri dezenfekte ediyor
Çok Okunanlar
Yusufeli kaymakamı Hacı Kerim Meral, olaydan sonra ilk kez konuştu: 'Kumpas kurmuşlar'
Yusufeli kaymakamı Hacı Kerim Meral, olaydan sonra ilk kez konuştu: 'Kumpas kurmuşlar'
Katil ve soykırımcı Binyamin Neteanyahu'nun son çırpınışı! Gazze katliamı soykırımcısı Netanyahu'nun hesap vakti yaklaşıyor
Katil ve soykırımcı Binyamin Neteanyahu'nun son çırpınışı! Gazze katliamı soykırımcısı Netanyahu'nun hesap vakti yaklaşıyor
Böyle öğretmen olmaz olsun! Öğrencisini kitapla dövdü, "hocam" dedikçe vurdu da vurdu!
Böyle öğretmen olmaz olsun! Öğrencisini kitapla dövdü, "hocam" dedikçe vurdu da vurdu!
7 yıldır aranıyordu! FETÖ'nün kilit ismi Sancaktepe'de sahte kimliklerle yakalandı!
7 yıldır aranıyordu! FETÖ'nün kilit ismi Sancaktepe'de sahte kimliklerle yakalandı!
Kayseri'de ahıra giren kurt sürüsü dehşet saçtı! O anlar kameraya böyle yansıdı
Kayseri'de ahıra giren kurt sürüsü dehşet saçtı! O anlar kameraya böyle yansıdı
Cumhuriyet'in 100. yılında Dubai’de sergilenen Türk kıyafetleri göz doldurdu!
Cumhuriyet'in 100. yılında Dubai’de sergilenen Türk kıyafetleri göz doldurdu!
Yorumlananlar
Artvin Yusufeli kaymakamına yakışmayan hareket! Döneri yedi, hesabı ödemeden gitti!
Artvin Yusufeli kaymakamına yakışmayan hareket! Döneri yedi, hesabı ödemeden gitti!
Ersan Şen, canlı yayında Polat çiftini savundu! İsmail Saymaz'la birbirlerine girdi
Ersan Şen, canlı yayında Polat çiftini savundu! İsmail Saymaz'la birbirlerine girdi
CHP'nin yeni genel başkanı seçilen özgür özelden skandal sözler: Kavala ve Demirtaş'a selam gönderdi
CHP'nin yeni genel başkanı seçilen özgür özelden skandal sözler: Kavala ve Demirtaş'a selam gönderdi