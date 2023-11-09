Bursa’da iki grup birbirine girdi! Kavga ettiği adamın yüzüne uçan tekme attı!

Bursa Osmangazi ilçesi Kuruçeşme Mahallesi üzerinde meydana gelen olayda alacak verecek meselesi nedeniyle cadde üzerinde bir araya gelen taraflar sözlü tartışmaya başladı. Tartışma kısa sürede kavgaya dönüştü.

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Bursa’da iki grup birbirine girdi! Kavga ettiği adamın yüzüne uçan tekme attı!

Bursa’da iki taraf arasında çıkan tartışmada tekmeler sopalar havada uçuştu. 1 kişinin yaralandığı kavgada uçan tekme atan kişi kameraya anbean yansıdı.

Olay, merkez Osmangazi ilçesi Kuruçeşme Mahallesi üzerinde meydana geldi. İddiaya göre alacak verecek meselesi nedeniyle cadde üzerinde bir araya gelen taraflar sözlü tartışmaya başladı. Tartışma kısa sürede büyüyerek yeri kavgaya bıraktı.

Taraflardan biri kavga ettiği kişilerin suratına uçan tekme atarken, diğeri de elindeki sopayla yere düşün kişinin başına fırlattı. O anlar kameraya yansırken, kavga eden şahısları polis güçlükle ayırdı.

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KAYNAK: İhlas Haber Ajansı (İHA)

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