(ÇTSO) Başkanı Ahmet Çetin açıkladı: "Giderek artan işçi açığı nedeniyle üretimde sıkıntılar yaşanabilecektir"

Çerkezköy Ticaret ve Sanayi Odası (ÇTSO) Başkanı Ahmet Çetin, oda üyelerini ziyaret etti. Gerçekleştirilen ziyaretlerde firmaların sorunlarını dinleyen Çetin, en büyük sorunlardan birinin de işçi açığı olduğunu belirtti.

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(ÇTSO) Başkanı Ahmet Çetin açıkladı: "Giderek artan işçi açığı nedeniyle üretimde sıkıntılar yaşanabilecektir"

Çerkezköy Ticaret ve Sanayi Odası Başkanı Ahmet Çetin, Tekirdağ’ın Çerkezköy, Kapaklı ve Saray ilçelerinde faaliyet gösteren binin üzerinde firmanın istihdam edecek işçi arayışında bulunduğunu ifade ederek, "Giderek artan işçi açığı nedeniyle üretimde sıkıntılar yaşanabilecektir. Şu anda çok fazla mavi yaka, gri yaka ve beyaz yakaya ihtiyaç var" dedi.

(ÇTSO) Başkanı Ahmet Çetin açıkladı: "Giderek artan işçi açığı nedeniyle üretimde sıkıntılar yaşanabilecektir"

Çerkezköy Ticaret ve Sanayi Odası (ÇTSO) Başkanı Ahmet Çetin, oda üyelerini ziyaret etti. Gerçekleştirilen ziyaretlerde firmaların sorunlarını dinleyen Çetin, en büyük sorunlardan birinin de işçi açığı olduğunu belirtti.

(ÇTSO) Başkanı Ahmet Çetin açıkladı: "Giderek artan işçi açığı nedeniyle üretimde sıkıntılar yaşanabilecektir"

İnsan kıymetleri ofisi kuruldu

Çerkezköy ilçesinin Türkiye’nin en büyük üretim üslerinden biri olduğunu ifade eden Çetin, “Çerkezköy 4 OSB’si ile yeni kurulan özel ihtisas bölgesi ile ekonomiye katkı sağlamaya devam ediyor. Vergi dilimine göre en çok vergi veren şehirler arasında Tekirdağ 6’ncı sıradadır. Bunun da büyük bölümü bölgemiz tarafından karşılanmaktadır. Üretim devam ediyor, artarak devam ediyor. Türkiye’nin en çok büyüyen şehirlerinden biri Çerkezköy, diğeri Kapaklı’dır. Yıllık büyüme oranı yüzde 5’tir. İnsan kaynaklarının mutlaka ve mutlaka bölgemizde ikamet etmesi gerekmektedir. Giderek artan işçi açığı nedeniyle üretimde sıkıntılar yaşanabilecektir. Şu anda çok fazla mavi yaka, gri yaka ve beyaz yakaya ihtiyaç var. Bunları karşılamak için yine Çerkezköy Ticaret ve Sanayi Odası olarak insan kıymetleri ofisimizi kurduk. Hangi fabrikanın, hangi üreticiye ihtiyaç duyduğunu belirlenmesi için çalışmalar yapıyoruz. Meslek liseleri ile iş birliği içerisindeyiz. İşçi açığını kapatmak için çalışıyoruz" ifadelerini kullandı.

“Doluluk oranı yüzde 97’lere ulaştı”

Sanayi yatırımlarının devam ettiğini ifade eden Çetin, “Çerkezköy, hem yurt içi hem de yurt dışından çok fazla yatırım almaktadır. Doluluk oranı hemen hemen yüzde 97’lere, 98’lere ulaşmış bulunmaktadır. Diğer sanayi yerlerimizde de doluluk oranların yüzde 60’lara ulaşmaktadır. Bu da artarak devam etmektedir” dedi.

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KAYNAK: İhlas Haber Ajansı (İHA)

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