Eskişehir’de ilginç hırsızlık kamerada! Kucağında oyuncak ayısıyla bakın ne çaldı!

Eskişehir’de elinde oyuncak ayıyla giyim mağazasına yaklaşan kadın, teşhir olarak sergilenen ürünleri çaldı.

YAYINLAMA
Google News
Eskişehir’de ilginç hırsızlık kamerada! Kucağında oyuncak ayısıyla bakın ne çaldı!

Eskişehir’de bir giyim mağazasının önünde sergilenen kıyafetleri çalarak kayıplara karışan kadın güvenlik kameralarına yakalandı.
Olay, Hoşnudiye Mahallesi Yalın Sokak’ta bulunan bir giyim mağazasında meydana geldi. Edinilen bilgilere göre, elinde oyuncak ayıyla giyim mağazasına yaklaşan kadın, teşhir olarak sergilenen ürünleri çaldı. İncelediği kıyafetleri askılarıyla birlikte alarak kayıplara karışan kadın hırsız, güvenlik kameralarına yakalandı.

Eskişehir’de ilginç hırsızlık kamerada! Kucağında oyuncak ayısıyla bakın ne çaldı!

Yeni doğan bebeğini poşeti koyup, camdan sokağa attı! Polislere verdiği tepki şoke etti!Yeni doğan bebeğini poşeti koyup, camdan sokağa attı! Polislere verdiği tepki şoke etti!

Bursa’da iki grup birbirine girdi! Kavga ettiği adamın yüzüne uçan tekme attı!Bursa’da iki grup birbirine girdi! Kavga ettiği adamın yüzüne uçan tekme attı!

(ÇTSO) Başkanı Ahmet Çetin açıkladı: "Giderek artan işçi açığı nedeniyle üretimde sıkıntılar yaşanabilecektir"(ÇTSO) Başkanı Ahmet Çetin açıkladı: "Giderek artan işçi açığı nedeniyle üretimde sıkıntılar yaşanabilecektir"

Kocaeli'de içler acısı görüntü! Sahilde kıyıya vurmuş kadın cesedi bulundu!Kocaeli'de içler acısı görüntü! Sahilde kıyıya vurmuş kadın cesedi bulundu!

KAYNAK: İhlas Haber Ajansı (İHA)

0
0
0
0
0
0
0
👍
👎
😍
😥
😱
😂
😡
HABERE YORUM KATMAK İÇİN TIKLAYIN
Gazze'deki hükümetin Medya Ofisi açıkladı! İsrail, son 3 günde 8 hastaneyi bombaladı
Gazze'deki hükümetin Medya Ofisi açıkladı! İsrail, son 3 günde 8 hastaneyi bombaladı
Yeni doğan bebeğini poşete koyup, camdan sokağa attı! Polislere verdiği tepki şoke etti!
Yeni doğan bebeğini poşete koyup, camdan sokağa attı! Polislere verdiği tepki şoke etti!
Bursa’da iki grup birbirine girdi! Kavga ettiği adamın yüzüne uçan tekme attı!
Bursa’da iki grup birbirine girdi! Kavga ettiği adamın yüzüne uçan tekme attı!
(ÇTSO) Başkanı Ahmet Çetin açıkladı: "Giderek artan işçi açığı nedeniyle üretimde sıkıntılar yaşanabilecektir"
(ÇTSO) Başkanı Ahmet Çetin açıkladı: "Giderek artan işçi açığı nedeniyle üretimde sıkıntılar yaşanabilecektir"
Son Haberler
Yangın var dediler bakın ne çıktı! İtfaiye erini çok şaşırtan olay kamerada!
Yangın var dediler bakın ne çıktı! İtfaiye erini çok şaşırtan olay kamerada!
Eskişehir’de ilginç hırsızlık kamerada! Kucağında oyuncak ayısıyla bakın ne çaldı!
Eskişehir’de ilginç hırsızlık kamerada! Kucağında oyuncak ayısıyla bakın ne çaldı!
Kocaeli'de içler acısı görüntü! Sahilde kıyıya vurmuş kadın cesedi bulundu!
Kocaeli'de içler acısı görüntü! Sahilde kıyıya vurmuş kadın cesedi bulundu!
İsrail'e tepkiler her geçen gün artıyor! ABD’de Kongre çalışanları: Artık sessiz kalmaya tahammülümüz yok
İsrail'e tepkiler her geçen gün artıyor! ABD’de Kongre çalışanları: Artık sessiz kalmaya tahammülümüz yok
Kocaeli'de içler acısı görüntü! Sahilde kıyıya vurmuş kadın cesedi bulundu!
Kocaeli'de içler acısı görüntü! Sahilde kıyıya vurmuş kadın cesedi bulundu!
İnanılır gibi değil! İstanbul'un göbeğinde sarhoşların çatışması cep telefonu kameralarına böyle yansıdı!
İnanılır gibi değil! İstanbul'un göbeğinde sarhoşların çatışması cep telefonu kameralarına böyle yansıdı!
Çok Okunanlar
Yusufeli kaymakamı Hacı Kerim Meral, olaydan sonra ilk kez konuştu: 'Kumpas kurmuşlar'
Yusufeli kaymakamı Hacı Kerim Meral, olaydan sonra ilk kez konuştu: 'Kumpas kurmuşlar'
Katil ve soykırımcı Binyamin Neteanyahu'nun son çırpınışı! Gazze katliamı soykırımcısı Netanyahu'nun hesap vakti yaklaşıyor
Katil ve soykırımcı Binyamin Neteanyahu'nun son çırpınışı! Gazze katliamı soykırımcısı Netanyahu'nun hesap vakti yaklaşıyor
Böyle öğretmen olmaz olsun! Öğrencisini kitapla dövdü, "hocam" dedikçe vurdu da vurdu!
Böyle öğretmen olmaz olsun! Öğrencisini kitapla dövdü, "hocam" dedikçe vurdu da vurdu!
7 yıldır aranıyordu! FETÖ'nün kilit ismi Sancaktepe'de sahte kimliklerle yakalandı!
7 yıldır aranıyordu! FETÖ'nün kilit ismi Sancaktepe'de sahte kimliklerle yakalandı!
Eskişehir’de elektrikli bisiklet sürücüsü ne kural tanıdı ne küçük çocuğuna acıdı!
Eskişehir’de elektrikli bisiklet sürücüsü ne kural tanıdı ne küçük çocuğuna acıdı!
Katil ve soykırımcı Binyamin Neteanyahu'nun son çırpınışı! Gazze katliamı soykırımcısı Netanyahu'nun hesap vakti yaklaşıyor
Katil ve soykırımcı Binyamin Neteanyahu'nun son çırpınışı! Gazze katliamı soykırımcısı Netanyahu'nun hesap vakti yaklaşıyor
Yorumlananlar
Artvin Yusufeli kaymakamına yakışmayan hareket! Döneri yedi, hesabı ödemeden gitti!
Artvin Yusufeli kaymakamına yakışmayan hareket! Döneri yedi, hesabı ödemeden gitti!
Ersan Şen, canlı yayında Polat çiftini savundu! İsmail Saymaz'la birbirlerine girdi
Ersan Şen, canlı yayında Polat çiftini savundu! İsmail Saymaz'la birbirlerine girdi
CHP'nin yeni genel başkanı seçilen özgür özelden skandal sözler: Kavala ve Demirtaş'a selam gönderdi
CHP'nin yeni genel başkanı seçilen özgür özelden skandal sözler: Kavala ve Demirtaş'a selam gönderdi