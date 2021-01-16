Pınar Altuğ'un yeni stili hayranlarından tam not aldı

Geçtiğimiz günlerde mini etek giymeyi seviyorum sözleriyle gündem olan oyuncu Pınar Altuğ, bu kez de yeni stili ile çok konuşuldu. Yıllardır vazgeçemediği sarı saçlarını tek seferde değiştirdi, koyu renk saçlarıyla büyük beğeni topladı.

YENİ İMAJIYLA GÖZ KAMAŞTIRDI

Çocuklar Duymasın adlı dizisinde yıllarca Meltem karakterine hayat veren oyuncu Pınar Altuğ yeni imajıyla görenleri şaşkına çevirdi. Uzun zamandır aynı saç rengini kullanan Altuğ, bir çırpıda sarı saçlarından vazgeçti. Koyu renk saçıyla adeta on yıl gençleşen oyuncu sosyal medya da yayınladığı fotoğraf karesine takipçilerinde çok sayıda beğeni ve yorum yapıldı. Yeni haliyle göz kamaştırırken, hayranlarından tam not aldı.

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